Caída del gasto en lujo tiene fuerte impacto en las ventas de LVMH

(Bloomberg) -- Las ventas de LVMH cayeron más de lo esperado en el primer trimestre, afectadas por la débil demanda de bienes de lujo en China y Estados Unidos y la amenaza de una guerra comercial.

Los ingresos de la división de moda y artículos de cuero del grupo de lujo francés, su unidad más grande, disminuyeron un 5% en términos orgánicos, informó LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE en un comunicado el lunes. Los analistas proyectaban un descenso del 0,55%.

“Es probable que las preocupaciones de los inversionistas en torno a la recuperación de la demanda subyacente se amplifiquen en función de estos resultados”, señalaron en una nota los analistas de RBC dirigidos por Piral Dadhania.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

LVMH, propietaria de Louis Vuitton, es el primer grupo de lujo europeo en publicar sus resultados del primer trimestre. Dirigida por el multimillonario Bernard Arnault, la empresa se considera un referente en el sector porque vende una amplia gama de productos de lujo, desde chaquetas Christian Dior hasta anillos de compromiso Tiffany, relojes Tag Heuer y champán Dom Perignon.

El mercado del lujo ha tenido dificultades para salir de un período de crecimiento lento causado en parte por los compradores chinos que frenan las compras costosas. Las perspectivas del sector se han vuelto aún más sombrías desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este mes aranceles del 10% a las importaciones de la Unión Europea, mientras pausaba los planes de un gravamen del 20% durante 90 días.

El aplazamiento de los aranceles ha puesto al grupo en un “territorio desconocido”, señaló la directora financiera, Cécile Cabanis, en una conferencia telefónica tras la publicación de los resultados. LVMH considerará aumentos de precios para compensar el impacto de los aranceles y también tiene margen para ajustar los costos de marketing, añadió. Si bien podría ampliar la capacidad de producción de Louis Vuitton y Tiffany en EE.UU., no planea cambiar radicalmente su producción en ese país, afirmó.

La agitación comercial ha hecho caer las acciones europeas en las últimas semanas, arrastrando a LVMH un 30% desde los máximos que alcanzó en enero.

EE.UU., que representó el 24% de las ventas de LVMH en el trimestre, cayó un 3%, incumpliendo las expectativas de un pequeño aumento. La región que incluye China tuvo un desempeño peor, con una caída del 11% en las ventas, más del doble de lo estimado. Solo Europa registró crecimiento.

Todas las unidades experimentaron una caída en las ventas, excepto relojes y joyería, que se mantuvieron estables. Vinos y licores registraron el mayor descenso, de un 9%. El ex director financiero Jean-Jacques Guiony se hizo cargo en febrero de la división en dificultades, que se enfrenta a los aranceles impuestos por China a su coñac Hennessy.

Cabanis también reconoció que los recientes cambios arancelarios en EE.UU. podrían haber pesado aún más sobre la demanda de coñac en ese país.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: LVMH Sales Fall as Shoppers Curb Spending on Luxury Goods (2)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.