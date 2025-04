Apple aumenta un 10% los envíos de iPhone gracias a los esfuerzos por evitar los aranceles

(Bloomberg) -- Los envíos de unidades de iPhone de Apple Inc. aumentaron un 10% en el primer trimestre como parte de un esfuerzo por acelerar las entregas y evitar los previstos sobre China, según el rastreador de la industria IDC.

La compañía despachó 57,9 millones de unidades entre principios de enero y marzo, un aumento con respecto a los 52,6 millones de unidades enviadas en el mismo período del año anterior. El incremento no se debe necesariamente a un aumento repentino de la demanda. Según IDC, es producto de una campaña de aprovisionamiento destinada a compensar los aranceles a los bienes exportados desde China a EE.UU.

Apple y otras empresas de tecnología de consumo se prepararon durante meses para los últimos aranceles de la administración Trump, llenando su inventario de canales estadounidenses con unidades, según informó Bloomberg News. “Este incremento de la oferta, destinado a mitigar posibles aumentos de costos e interrupciones, infló efectivamente las cifras de envíos del primer trimestre por encima de los niveles previstos según la demanda subyacente de los consumidores”, según IDC.

Las empresas no tienen que pagar aranceles sobre los dispositivos que ya se encuentran en Estados Unidos antes de que entren en vigor los gravámenes. Los envíos también crecieron en otras regiones donde existía el temor de que se produjeran interrupciones y aumentos de precios. El presidente Donald Trump introdujo aranceles sobre los artículos exportados desde China que podrían aumentar hasta un 145%, antes de que se redujeran el viernes tras una exención relacionada con los productos electrónicos.

Pero esto podría ser de corta duración, ya que Trump dijo que volverán los nuevos aranceles dirigidos específicamente a productos con semiconductores. Sin embargo, se espera que esos gravámenes sean mucho más bajos que el 145% original, lo que evitará a los consumidores la posibilidad de fuertes alzas de precios.

A pesar del aumento general, los envíos en China disminuyeron. IDC dice que esto se debe a que un programa de subsidios del gobierno chino para dispositivos excluyó los modelos iPhone Pro de Apple. Apple brindará una mejor visión de sus ventas reales durante el período en que anuncie los resultados del segundo trimestre el 1 de mayo.

Los envíos en el resto de la industria de teléfonos inteligentes se mantuvieron en su mayoría planos, siendo el segundo ganador Xiaomi Corp., cuyas unidades aumentaron un 2,5%. Oppo sufrió el mayor descenso, con una caída de las unidades de alrededor del 7%. En general, el mercado aumentó un 1,5%, hasta los 305 millones. Samsung Electronics Co. fue el líder absoluto, con unos 61 millones de envíos y una cuota de mercado del 20%, frente al 19% de Apple.

Este mes, los consumidores acudieron en masa a las tiendas de Apple para comprar un iPhone antes de los posibles aumentos de precios, que siguen en constante cambio debido a las políticas de la Casa Blanca. Además de acumular existencias antes de que se aplicaran los aranceles, la estrategia de Apple para contrarrestar el impacto arancelario consiste en reorientar la fabricación en la India —que probablemente tendría un arancel más bajo que los artículos procedentes de China— para su distribución en EE.UU. La región puede fabricar ahora el 20% de todos los iPhones, lo que podría satisfacer una parte importante de la demanda estadounidense.

