(AMP.) Mazón pide a Sánchez una reunión "urgente" en València para coordinar la reconstrucción tras la dana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha solicitado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión "urgente" en Valencia para coordinar las acciones de reconstrucción, casi medio año después de la dana que el 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos.

En la misiva, fechada el pasado 9 de abril y difundida este lunes, Mazón sugiere a Sánchez que esta reunión podría tener lugar en el Palau de la Generalitat, y se pone a su disposición para mantenerla tan pronto como su agenda lo permita.

Además, el jefe del Consell defiende la necesidad de constituir "una comisión mixta interadministraciones que garantice una actuación robusta, adecuada, oportuna y coordinada, que sea percibida por el conjunto de la ciudadanía como la respuesta que se merece de sus respectivos gobiernos actuando con una sola voluntad y una sola voz".

Mazón recuerda que el pasado 21 de marzo se presentó "a la sociedad española y, particularmente, a la valenciana" el diagnóstico del conjunto de afecciones personales y materiales producidas por la dana, tras lo que el 9 de abril se expuso "de forma más pormenorizada y extensa" a los grupos políticos de Les Corts.

Este informe, señala, constituye "un primer paso imprescindible: disponer del conocimiento integral, detallado y extenso de todos los elementos dañados por la catástrofe climatológica junto a la valoración de su restitución a las condiciones más próximas posibles a las existentes antes de su destrucción, teniendo en cuenta su necesaria mejora para garantizar su supervivencia ante futuras situaciones de similares consecuencias".

El 'president' destaca que este diagnóstico es "el final de la primera fase del plan marco de recuperación económica y social" que decidió que se diseñara para acometer de forma integrada todas las acciones que eran responsabilidad de la Generalitat e identificar las que excedían su marco competencial; "debiendo, por tanto, ser ejecutadas por otras administraciones".

"Presidente, en este momento, el cuerpo del plan marco para la recuperación económica y social se encuentra en fase de redacción. Por ello, considero que es el momento más adecuado y oportuno para poner en común todos los esfuerzos dedicados a devolver la normalidad y la esperanza a nuestros compatriotas", insta a Sánchez.

Y añade: "No creo necesario enumerar todas las bondades que supone un modelo integrado de respuesta, por ello, te solicito encarecidamente que tomes todas las disposiciones necesarias para que se constituya una comisión mixta interadministraciones". Por último, le traslada "la urgente necesidad de mantener una reunión" en Valencia.

"QUE EL GOBIERNO DÉ UN PASO ADELANTE DE UNA VEZ"

A preguntas de los periodistas respecto a esta petición, el jefe del Consell ha lamentado que "la coordinación con el Gobierno es fundamental porque no se está produciendo", mientras ha reiterado que por parte de la Generalitat "va al máximo ritmo posible con las ayudas, con las obras, con las infraestructuras y en todo sentido".

Tras volver a acusar al Gobierno de "mirar hacia otro lado", ha pedido hacer "todo lo posible para que esté toda la coordinación" entre las administraciones. Es algo que ha relacionado con su petición a Sánchez de reunirse en València, como anunció en su momento que haría.

"Necesitamos que el Gobierno dé un paso adelante, de una vez, porque ya son muchos meses sin esa máxima coordinación que es exigible a cualquier administración, especialmente al Gobierno de España", ha abundado, para insistir en que el Consell está dedicado "24 horas al día" a la reconstrucción tras la dana.

Como ejemplo, Mazón ha destacado que la Generalitat ha puesto en marcha "casi más del 50% de las ayudas, mientras el Gobierno va vamos muy despacio". "Por eso ya me he dirigido directamente a Pedro Sánchez, tal y como dije, en el momento que dije y después de meses sin tener ningún tipo de interlocución, que yo creo que eso no es de recibo", ha reiterado.