Álvaro Rubio, sobre Latasa y Luis Pérez: “He considerado que hoy no tenían que estar”

Madrid, 14 abr (EFE).- Álvaro Rubio, entrenador del Valladolid, explicó este lunes que la ausencia de Juanmi Latasa y Luis Pérez en la convocatoria del partido de la Liga española de fútbol contra el Atlético de Madrid fue por “decisión deportiva” del técnico, tras el enfrentamiento entre ambos jugadores en el banquillo en el anterior encuentro, contra el Getafe.

“Es independiente del expediente del club. Es una decisión mía, que he considerado que hoy no tenían que estar con nosotros, que había otros jugadores que podían estar; y ha sido una decisión deportiva mía, sumando un poco más las circunstancias que tenemos alrededor, que esta semana hemos tenido una semana un poco convulsa a nivel emocional y he considerado que en este partido no tenían que estar”, expuso. EFE