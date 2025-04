Van der Poel: "Ha sido una lástima el error de Pogacar"

Redacción deportes, 13 abr (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), ganador por tercer año consecutivo de la París Roubaix, consideró "una lástima" la caída de Tadej Pogacar cuando ambos marchaban escapados, pero racalcó que "luego no fue fácil llegar hasta meta".

" Ha sido una carrera muy dura y estaba sufriendo muchísimo. Lástima que Tadej Pogacar cometiera un error en una curva. Luego tuve que ir a por todas y aún faltaba bastante para la meta. Fue muy difícil, sobre todo en los dos últimos sectores con viento en contra. Lo pasé muy mal, pero estoy contento de haber llegado a la meta", dijo Van der Poel en la meta de Roubaix.

Van der Poel comentó el momento en que Pogacar se salió en una curva y perdió un tiempo precioso.

"Llevaba una velocidad altísima y creo que calculó mal la curva. Fui lo suficientemente rápido para salvarlo, y luego no sé qué pasó, porque tenía una gran ventaja, pero tuve que ir a por todas. Es parte de las carreras", dijo.

Van der Poel sufrió un pinchazo a 15 km de meta, pero el coche de sus equipo estuvo atento para cambiar la bici.

"No sabía cuánto tiempo llevaba, porque mi radio no funcionaba, así que no podía pedirlo ni decir que tenía una rueda pinchada. Tardó un poco en llegar el coche, pero al final todo salió bien".

Para Van der Poel no hubo revancha con Pogacar, ganador del Tour de Flandes.

"No hubo revancha tras perder Flandes ante Pogačar. Estoy feliz de haber recuperado mi buen estado físico. Pero todos sabemos lo increíble que es Tadej como campeón, lo que hizo aquí en su primera Roubaix; no me sorprende, pero tampoco es normal", concluyó.