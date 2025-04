Sancet y el gol 5.000: "Lo primero que se me ha ocurrido ha sido tirar; ha sido un golazo"

Bilbao (España), 13 abr (EFE).- Oihan Sancet, autor del gol 5.000 del Athletic Club de Bilbao en la Primera División española en la victoria frente al Rayo Vallecano, comentó sobre esa acción que puso el 3-1 definitivo que cuando recibió el pase de su compañero Maroan Sannadi "lo primero" que le pasó por la cabeza fue chutar.

"Maru me ha dado un gran pase y lo primero que se me ha ocurrido ha sido tirar. Ha entrado y ha sido un golazo", comentó el navarro ante las cámaras de DAZN recordando ese gran disparo desde la media luna que entró prácticamente por la escuadra de la portería defendida por el argentino Augusto Batalla.

Sancet, por otro lado, recalcó la importancia de los tres puntos sumados por el Athletic en su objetivo de conservar la cuarta plaza después del triunfo del Villarreal en el Benito Villamarín.

"Sabíamos que el Villarreal había ganado y se nos había acercado. Era muy importante ganar y mantener la distancia así que estamos muy contentos. Al principio nos ha costado un poco, pero hemos hecho una gran segunda parte", explicó.

Sancet, por último, no se pronunció sobre los asuntos extradeportivos en los que se vio envuelto hace un par de semanas. "No hago demasiado caso a lo que dicen fuera, me centro en jugar al fútbol", zanjó. EFE

