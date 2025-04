Musetti: "En una final no me quería retirar"

Redacción deportes, 13 abr (EFE).- El italiano Lorenzo Musetti, finalista del Masters 1.000 de Montecarlo, que, lastrado físicamente, cedió ante Carlos Alcaraz, rechazó retirarse del encuentro porque "era una final y no quería hacerlo".

"Alcaraz es una leyenda del tenis a pesar de ser más joven. Rompe récords y en pista da la sensación que tiene una especie de aura", expresó el número dos italiano.

"Jugué un primer set fantástico que le hizo cambiar la forma de jugar. Si hubiese estado al cien por cien me hubiera mantenido con más energía y eso es lo necesario para jugar con Alcaraz. Espero tener una oportunidad de revancha pronto", indicó.

Sobre su lesión, Musetti está a la espera de pruebas. "No sabemos el alcance concreto de la lesión. Haremos pruebas. No he podido acabar el partido como tal, pero en una final no me quería retirar. Era la mejor forma de acabar por mucho que no fuera capaz de jugar mucho. Fue la dureza de toda la semana, de los partidos largos que me pasaron factura", explicó.

El número dos italiano lamentó no haber hecho frente a Alcaraz en buenas condiciones: "En esta final sabía lo que debía hacer y en el primer set jugué mi mejor tenis. Me sentía bien pero físicamente sufría. Intenté compensarlo con más libertad en mi juego pero la fatiga acumulada estaba ahí. No pude luchar hasta el final".

"Saco muchas conclusiones buenas y he logrado algunos de mis objetivos. Ahora estoy centrado en otras metas porque no he llegado al 'top ten'. Ese es el principal objetivo de la temporada. Estamos cerca. No quería ninguna excusa", subrayó Musetti, que elogió a Carlos Alcaraz y anunció que no irá a Barcelona.

"Carlos se mereció ganar pero fue una pena que no pudiera demostrar mi tenis hasta el final. No iré a Barcelona y jugaré en Madrid", señaló. EFE