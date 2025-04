Muere a los 80 años la leyenda del reggae jamaicano Max Romeo

El icónico cantante jamaicano de reggae Max Romeo ha fallecido este viernes en Saint Andrew a los 80 años como consecuencia de una dolencia cardíaca, según ha confirmado el sábado el Partido Nacional del Pueblo (PNP) de Jamaica.

"Un revolucionario cultural cuya música decía la verdad al poder y elevaba a los oprimidos. Con una carrera de más de cinco décadas, sus canciones estaban profundamente enraizadas en las luchas y aspiraciones del pueblo jamaicano", ha expresado el partido y así lo ha recogido el diario 'Jamaica Observer'.

Desde la agrupación han destacado a Maxwell Livingston Smith --ese era su nombre de pila-- como artista "clave" de la década de los 70, que utilizó su música "para encender la esperanza y llevar el mensaje de progreso a las bases".

Max Romeo, que saltó a la fama gracias a su controvertido tema 'Wet Dream' (1968), es conocido por canciones también como 'Let the Power Fall on I' (1971), que en 1972 sería utilizada por el Partido Nacional del Pueblo como himno de campaña.

Sin embargo, no fue hasta 1976 cuando lanzó la que ha sido considerada por la crítica como su obra maestra: 'War Inna Babylon', un disco en el que fusionaba temas políticos y religiosos, y entre cuyos temas destaca 'Chase the Devil', una de las canciones más célebres de su repertorio.

"Desde los llamados apasionados de 'Let the Power Fall' hasta las potentes afirmaciones de 'War Ina Babylon', Max Romeo convirtió su música en arma de resistencia y faro de esperanza", ha apostillado el PNP.