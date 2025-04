Madrid, 13 abr (EFE).- Momentos de la jornada 31 de LaLiga EA Sports:

El reencuentro con el triunfo del Real Madrid, con su victoria por la mínima (0-1) en Mendizorroza, exigió un esfuerzo extra en sacrificio defensivo de un equipo que cortó su sangría. Venía de ceder once tantos en sus cuatro últimos choques y volvió a dejar su portería a cero. Lo tuvo que trabajar al quedarse en inferioridad desde el minuto 38 por una cruzada de cables en la cabeza de Kylian Mbappé.

Con la frustración de no estar realizando un buen partido y dos acciones previas no señaladas, no midió la fuerza ni la forma en su entrada. Con los tacos por delante golpeó a Antonio Blanco. El colegiado Soto Grado no lo captó en vivo y tuvo que ser el aviso del VAR, el que alertó de lo ocurrido. Se repitió en el segundo acto, cuando un Real Madrid armado en defensa lanzó un contragolpe que frenó Manu Sánchez de forma temeraria a los 70 minutos. La plancha frenó a Vinícius y de nuevo los equipos igualaron fuerzas en número para un final de partido más tranquilo para un Real Madrid que no se rinde en LaLiga.

Un partido en el que el Leganés dio siempre la cara ante el líder, rebajó su brillantez y, por momentos, le hizo sufrir por llevarse el triunfo de Butarque, una acción de infortunio decidió el pulso. De una pérdida evitable en el inicio de jugada, con una acción tan estética como improductiva, un taconazo de Óscar que acabó en robo del rival, nació una rápida transición que acabó en duro castigo para un equipo que comienza a hundirse en zona de descenso.

En apenas tres segundos Raphinha avanzó por banda izquierda y puso un centro al corazón del área. Buscaba el remate de Robert Lewandowski y lo que encontró fue el despeje hacia su propia portería de Jorge Sáenz. Se lanzó para cortar el balón y lanzarlo fuera para ceder un córner, con la mala fortuna de mandarlo a la red sorprendiendo a Marko Dmitrović. El Barcelona gana por inercia para dar un paso más hacia el título.

Un penalti señalado y anulado posteriormente desde el VAR, un gol anulado por interpretar que la curva del golpeo en un saque de esquina traspasó línea de fondo, un mano a mano perdonado de Lukebakio... Fueron acciones antes del desplome del Sevilla en Mestalla, que habrían cambiado el destino de García Pimienta en el banquillo.

En la última acción del primer acto, con un gol de Javi Guerra, llegó el inicio del fin de la corta etapa del técnico catalán. No hubo reacción en el segundo acto y la mala dinámica sevillista, enlazando cuatro derrotas consecutivas y viendo como los equipos de abajo comienzan a ganar finales, impulsó el cambio. Regresa Joaquín Caparrós en su cuarta etapa como técnico del Sevilla.

Ganaba el Getafe y todo pintaba bien en el Coliseum. Un nuevo salto para aspirar a la pelea por plaza europea en la recta final de la temporada. Nada hacía presagiar que una acción defensiva, con fuerza desmedida de Diego Rico, cambiaría el panorama por completo a los 33 minutos. Pegado a línea de fondo, cazó el tobillo derecho de Viti cuando su rival iba a centrar al área.

La roja resucitó a la UD Las Palmas que tiene en Fabio Silva la gran esperanza a la que amarrarse para aspirar a la permanencia. Control de espaldas, con un central pegado, giro y zurdazo a la red en el primero. Balón picado a la red con calidad ante la salida desesperada del portero rival en su doblete, que era la sentencia. Su décimo tanto con una curiosidad, ocho marcados lejos de casa. Dio el primer triunfo en 2025 al equipo insular para dar una bocanada de aire fresco en la lucha, a un punto de salir de la zona de descenso.

Ocho partidos sin ganar, apenas 9 puntos en lo que va de 2025. La caída del Girona no tiene freno y el equipo de Míchel Sánchez ya ve la zona de peligro a cinco puntos. Los triunfos del Espanyol y Valencia le dejan por detrás. En plena dinámica negativa encaraba un duelo directo en El Sadar ante Osasuna y cedió con dos decisiones del VAR que lo hundieron.

Dos goles anulados por fueras de juego milimétricos se sumaron a errores defensivos que están castigando al Girona. Un tanto de Arnaut Danjuma con empate a cero en el marcador, tras un saque en largo de Gazzaniga y el toque de Yangel Herrera. El que habría significado el empata a un tanto cuando Stuani cazó un rechace de un potente disparo de Arnau Martínez. Los goles de Budimir y Pablo Ibáñez dejan en situación delicada a un equipo que ha pasado de vivir una temporada de ensueño, con la histórica participación en la Liga de Campeones, a un final de pesadilla que demanda una reacción inmediata. EFE