Miguel Bonnefoy, el escritor multipremiado que sueña Venezuela en francés

Nerea González

París, 13 abr (EFE).- "Yo creo muchísimo en el mestizaje", afirma el escritor Miguel Bonnefoy, ganador en 2024 de dos de los premios más prestigiosos de la literatura en francés -el Femina y el de la Academia francesa- con 'El sueño del jaguar', una obra ambientada en la Venezuela de sus antepasados y escrita en la lengua de Molière.

Nacido en París en 1986, de madre venezolana y padre chileno, la vida de Bonnefoy ha discurrido por lugares como Francia, Venezuela, Chile, Portugal, Italia o Alemania, convirtiéndolo en un hombre al que las etiquetas de sus nacionalidades -francesa y venezolana- no alcanzan a definir.

"Pienso que el mestizaje y el cruce de culturas es probablemente uno de los caminos que puede tomar la humanidad para mejorarse (...) Somos todos una mezcla, de alguna manera, y la sangre es simplemente una especie de gran océano donde se han mezclado todo tipo de minerales y de vitaminas. Gracias a eso podemos avanzar, sin eso nos morimos", reflexiona este escritor en una entrevista con EFE.

Sus obras, editadas en Francia por la casa Rivages y en castellano por Armaenia y Libros del Asteroide, son una buena muestra de ello: transcurren en América Latina pero él las escribe, al menos hasta la fecha, en francés, herencia de su educación en las escuelas y liceos galos que estructuraron su pensamiento.

"Tengo la humilde impresión y la humilde esperanza de que voy a poder escribir directamente un libro en castellano dentro de unos años. Y quizás entonces ser traducido al francés", indica el autor, que domina perfectamente los dos idiomas porque creció con ambos.

Bonnefoy asegura que nunca se atrevería a aventurar en qué lengua dirá su última frase antes de morir porque se siente "navegar entre dos mundos", entre Europa y América, entre el "rigor" francés y el imaginario latino.

"No soy de aquí ni soy de allá, como decía Facundo Cabral. Cuando estoy en Venezuela me dicen que soy demasiado francés para ser venezolano y cuando estoy aquí, en Francia, me dicen que soy demasiado venezolano para ser francés", dice el también autor de 'Herencia', 'Azúcar negro' y 'El viaje de Octavio', que fue finalista del premio Goncourt en 2015.

En un mundo en el que la xenofobia y el nacionalismo están en auge, él dice haber convertido ese mestizaje en una "riqueza", aunque su infancia también estuvo llena de "desarraigos" y "exilios internos".

"Personas como nosotros -opina- son las personas de mañana. Mis hijas tienen tres nacionalidades, hablan tres idiomas, tienen 5 y 3 años. Van a ser mañana niñas de la tolerancia y mañana son ellas quienes van a dirigir el mundo".

En 'El sueño del jaguar', que se editará próximamente en castellano, Bonnefoy recurre precisamente a su familia para contar historias, aunque echando la mirada hacia atrás.

En concreto, hacia las vidas de sus ilustres abuelos venezolanos: Antonio Borjas Romero, que paso de ser un bebé abandonado a convertirse en un respetado médico y fundador de la Universidad de Zulia (LUZ), y su esposa Ana María Rodríguez, la primera doctora del país.

El libro llegó después de varios intentos frustrados de llevar al papel las anécdotas que creció escuchando, como la del pingüino que apareció un buen día en el lago Maracaibo, en 1955.

La clave fue hallar el tono, explica, gracias a la frase con la que comienza esta premiada novela: "En el tercer día de su vida, Antonio Borjas Romero fue abandonado en las escaleras de una iglesia en una calle que hoy lleva su nombre".

Le llegó en un sueño, cuenta, e incluso escrita en francés recuerda a los comienzos evocadores de algunas de las grandes obras del realismo mágico.

Fue, para él, como si una "piedrita" creara de pronto "una avalancha, una especie de bola de nieve" que se transformó en literatura.

"Ahí empezaron a aparecer todas las otras frases y salió como un torrente, como un río caudaloso, misterioso y salvaje. Salió esa novela que llevaba 30 años dando vueltas aquí", rememora.

Si pasase a escribir en español, a Bonnefoy se le cerrarían las opciones a premio de la literatura francesa que lo han convertido en una auténtica sensación en su París natal y más allá.

Pero el escritor, de trato humilde y afable a pesar de la lluvia de reconocimientos que salpican su aún corta carrera, asegura que los galardones no le preocupan demasiado.

"Tuve suerte de que haya tenido muchos lectores y es maravilloso", asevera sobre su obra, pero todo eso se dio "de manera absolutamente instintiva y inocente". EFE

