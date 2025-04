Marta Lozano habla de cómo afrontó la depresión posparto

Marta Lozano ha sido una de las influencers que no ha tenido problema a la hora de hablar públicamente de cómo le ha cambiado la maternidad y de cómo se encontró los meses posteriores al nacimiento de su hijo. Una realidad que afecta a muchas mujeres y que ella ha vivido en primera persona.

"Me ha cambiado, no te diría otra persona, pero ahora sí que hablo de la antigua Marta y de la nueva Marta porque ha sido un proceso al principio muy difícil para mí", explicaba hace unos días ante las cámaras. La influencer sufrió una depresión posparto que "no me esperaba" y que "ahora que ha pasado ya, va a ser un año, estoy viviendo yo creo que la época más feliz de mi vida".

Una reflexión que dice "con la boca pequeña" porque "decir la época más feliz de mi vida es como muy fuerte y a veces pienso, no sé si puedo, pero pienso, no puede que me sienta tan bien todo el rato, ¿no? esperemos que sí".

En cuanto al resto de compañeros con las que comparte también la maternidad, comenta: "después de haber pasado todo este proceso y que era tan nuevo para mí y no tenía ni idea de cómo iba a ser, veo un ejemplo de mujeres que también estamos unidas o en puntos de la vida iguales y unidas por nuestra pasión que es este trabajo".

En cuanto a si mostrará o no cómo va creciendo su hijo por redes sociales, Marta desvelaba que "es muy difícil opinar porque al final yo creo que todas, y los papás también, pensamos en lo mejor para tu niño. Entonces, respeto mucho lo que haga cada uno porque yo qué sé. Supongo que lo hacen lo mejor que pueden".

Ahora que ya se encuentra completamente recuperada, a la influencer le encantaría ampliar la familia "lo que pasa es que no tengo como la fórmula mágica de decir, ahora es el mejor momento. No lo sé, pero me encantaría".