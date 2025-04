Marc Márquez, "supercontento" en "un fin de semana de los más importantes"

Redacción deportes, 13 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), vencedor del Gran Premio de Catar de MotoGP, aseguró tras su triunfo que está "supercontento" porque, para él, era "uno de los fines de semana más importantes de la temporada".

"Tailandia, Argentina o Austin son circuitos buenos para mí y aquí era donde yo pensaba que a lo mejor me iba a costar un poco y sabía que Pecco, Alex y Di Giannantonio podían ser superrápidos, pero hemos trabajado muchísimo durante el fin de semana, hemos dado un paso adelante en las curvas rápidas a derechas, que era algo importante de conseguir", explicó Marc Márquez en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Como hemos visto en la carrera, hemos trazado una estrategia distinta porque he querido gestionar bien el neumático delantero y sabía que al gestionar con esta estrategia la carrera iba a ser más lenta y podía llegar Pecco, porque he desacelerado mucho la carrera, y Morbidelli ha tirado para adelante, pero era algo que no me importaba porque controlaba mi neumático delantero", continuó Marc Márquez.

Sobre su estrategia, reconoció: "No era capaz de pilotar con mi estilo, en el que tiro mucho del neumático delantero y en este circuito nos costaba mucho empujar de delante, por eso esperé y cuando me adelantó 'Pecco' entonces pensé 'venga, ahora empieza la carrera' y empecé a empujar más y en las últimas siete vueltas, cuando adelanté a Viñales, simplemente subí un poquito más el ritmo en las frenadas, comencé a tirar más del freno delantero en los giros y a forzar más el tren delantero y fue cuando dí el paso adelante".

En lo que al percance con su hermano se refiere, Marc Márquez señaló: "Fue un poco más error mío que suyo, porque abrí el acelerador y noté que se me iba un poco de detrás y volví a cerrarlo, y él no se lo esperaba y por esa razón me golpeó".

"Por eso Morbidelli nos pudo adelantar, pero fue un poco más mi error, por suerte para ambos nos pudimos mantener sobre la moto", recalcó el nuevo líder del mundial de MotoGP, ahora con 18 puntos de ventaja sobre su hermano Alex y 30 respecto a Bagnaia. EFE