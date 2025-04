La prensa iraní reacciona entre optimismo y escepticismo a la negociación con EEUU

Aydin Shayegan

Teherán, 13 abr (EFE).- La prensa iraní reaccionó este domingo entre el optimismo, la cautela y el escepticismo a la primera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, ayer, que fueron definidas por ambas partes como “constructivas” y “un paso adelante”, y que continuarán el próximo sábado.

Las negociaciones entabladas el sábado en Omán entre Irán y Estados Unidos han acaparado la portada de todos los periódicos en Irán, cuya mayoría han calificado como positivos los primeros contactos entre los dos países desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

El diario 'Vatane Emruz' etiquetó de “calculado” el inicio de las conversaciones indirectas en Mascate, mientras que el periódico 'Sobhe Irán' tituló: “El acuerdo entre Teherán y Washington es alcanzable”.

Asimismo, el periódico económico 'Donyaye Eghtesad' (Mundo Económico) habló del “retorno de la esperanza a los mercados” de Irán, una referencia a la bolsa de valores de Teherán, cuyo índice general ha subido hoy 54.000 puntos, equivalente a 1,86 %.

El artículo además menciona la recuperación de la moneda nacional en un 10 % en solo un día, al cotizarse cada dólar en 900.000 riales este domingo, según casas de cambio de Teherán consultadas por EFE, que ayer vendían el dólar a 1.000.000 de riales.

Estos signos positivos llegan después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, calificara anoche como “constructivas” las negociaciones con el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkof, y anunciara que los diálogos sobre el programa nuclear de Irán y el levantamiento de las sanciones estadounidenses continuarán el próximo sábado.

Aun así, el periódico ultraconservador 'Keyhan', cercano al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y férreo opositor a cualquier contacto entre Irán y EE.UU., ha sido escéptico respecto a las negociaciones y llevó a su portada el título: “El horizonte de un acuerdo con Trump no está claro, no hagan perder el tiempo al país”, y llamó a utilizar las capacidades internas para superar las dificultades y no “depositar la esperanza en el exterior”.

Otros periódicos han reaccionado con mayor cautela y se han basado en las afirmaciones del ministro de Exteriores iraní, que consideró “constructivas” las negociaciones y dijo que se llevaron a cabo en un ambiente “tranquilo”, “respetuoso” y “positivo”.

El diario reformista 'Hammihan', fue el único que llevó a la portada la definición de la Casa Blanca de “un paso adelante” sobre las negociaciones.

El próximo sábado, los jefes negociadores de Irán y EE.UU. volverán a verse las caras en Mascate, tras haber conversado directamente durante unos minutos después de sus negociaciones indirectas, que se alargaron durante dos horas y media.

Según Araqchí, en el siguiente encuentro las partes discutirán el marco general del acuerdo.

Para Abdolreza Faraji Rad, exdiplomático iraní y analista internacional, el hecho de acordar el seguimiento de las negociaciones “significa que se ha recorrido el 30 % del camino”.

“En las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, esta primera parte ha sido una parte importante. Se ha avanzado un 30 %”, declaró el experto a la agencia ILNA, e insinuó que se ha esfumado la preocupación de que la parte estadounidense planteara en las negociaciones el desmantelamiento completo del programa nuclear o de misiles y el apoyo de Teherán a los grupos que conforman la alianza antiisraelí ‘Eje de la Resistencia’ que incluyen a Hizbulá de Líbano y a los hutíes de Yemen.

Algo que no sucedió, ya que según la parte iraní, la cuestión nuclear fue de lo único que hablaron.

Estas conversaciones tuvieron lugar después de varias llamadas del presidente estadounidense a Irán a entablar negociaciones, lo cual en un principio fue rechazado por el país persa, cuyo líder supremo dijo que dialogar con la administración Trump “no es inteligente ni sabio”, recriminando que el republicano abandonase unilateralmente el acuerdo nuclear en 2018 durante su primer mandato (2017-2021) e impusiese sanciones contra Irán.

Desde entonces, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido en el extinto acuerdo y ya posee 274 kilos enriquecidos al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Para evitar que Irán obtenga armas nucleares, Trump ha amenazado con lanzar una acción militar contra Irán, en caso de no llegar a un acuerdo mediante la diplomacia. EFE