Inma Cuesta habla de la conciliación familiar

Siempre tan discreta con su vida privada, no es habitual escuchar a Inma Cuesta hablar públicamente sobre el ámbito familiar. La actriz tiene dos hijos junto a su pareja Ángeles, guionista y productora de cine y televisión, y ahora ha hablado sobre la conciliación.

"No existe", aseguraba Inma, pero "siempre digo que estas preguntas me gustaría que se hicieran a mis compañeros" para saber también otro punto de vista. Además, reconocía que "no tenemos mucha ayuda en ese sentido, pero nos organizamos como podemos. Al final tienes que intentar lidiar un poco con todo eso, pero fácil no es".

En cuanto a cómo le ha cambiado la maternidad, Cuesta comentaba que "como otras cosas también que te cambian, circunstancias, pero evidentemente te cambia, sí, te transforma... No sé si para bien o para mal, pero algo cambia".

Eso sí, por el momento, prefiere no llevarse a sus hijos a los rodajes porque "lo sacas de su entorno y la lías un poco" y en ese aspecto "es mejor que tengan su estabilidad, o sea que... a no ser que me fuera mucho tiempo, pero en este caso no va a ocurrir por ahora".