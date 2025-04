El brasileño Jardine reconoce que su América no ha superado eliminación de Concacaf

Ciudad de México, 12 abr (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del campeón América del fútbol mexicano, reconoció este sábado que su equipo no ha superado la eliminación que Cruz Azul les propinó en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Pasamos dos o tres días muy dolidos con la eliminación en la Concacaf, ahora enfrentamos al mismo rival y tuvimos que buscar fuerzas para jugar. Al final fue un partido muy cerrado en el que merecíamos mejor suerte", dijo el técnico al final del 0-0 de su equipo ante Cruz Azul en la decimoquinta jornada del Clausura 2025.

Jardine se refirió a que su equipo no ha podido derrotar a La Máquina en los tres duelos en los que se han enfrentado en este año.

En los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf empataron 0-0 en el partido de ida y Cruz Azul los eliminó en el partido de vuelta, del martes pasado, al vencerlos 2-1, sumado al empate sin goles de este sábado.

En este partido el América generó las mejores opciones de gol, pero se topó con una gran actuación del colombiano Kevin Mier, guardameta del visitante que evitó la caída de su marco.

A pesar de que en estos tres partidos ante La Máquina, las Águilas sólo han convertido un gol, el estratega subrayó que no le preocupa la falta de contundencia de sus delanteros.

"Como dije, hoy merecíamos mejor suerte. Tuvimos un par de oportunidades, pero no fuimos contundentes y luego el partido se tornó muy cerrado y no, no me preocupa la contundencia", puntualizó el estratega.

Según André Jardine, su equipo no ha perdido el rumbo en este Clausura 2025 para buscar ganar una cuarta liga de manera consecutiva, algo que, subrayó, nadie ha conseguido.

"No somos súper humanos y, aunque queramos no podemos ganar todo, pero lo que sí puedo decir es que qué motivación más grande tenemos que ganar un tetracampeonato, algo que nadie ha podido hacer en la historia del fútbol mexicano", mencionó.

Con el empate el América llegó a 31 puntos, con los que se ubicó en el segundo lugar del certamen en el que acumula nueve triunfos, cuatro empates y dos derrotas

En la decimosexta jornada del Clausura 2025 las Águilas visitarán al Monterrey, en el que juega el español Sergio Ramos, el próximo miércoles.EFE