Davide Ancelotti: Kylian no es un chico violento y ha pedido perdón

Vitoria, 13 abr (EFE).- El segundo entrenador del Real Madrid, Davide Ancelotti, aseguró este domingo que Kylian Mbappé, expulsado por tarjeta roja directa, “no es un chico violento” y dijo que el jugador pidió perdón.

El italiano apuntó en rueda de prensa que el francés es “consciente del error cometido” y consideró que “es una entrada de roja clara y ha pagado las consecuencias”.

“Las muchas pequeñas faltas que le han hecho, le han provocado reaccionar de esta manera, pero no lo estoy justificando”, argumentó sobre la expulsión del jugador.

Reconoció que la victoria les da confianza de cara a lo que viene. Tanto ganar la liga como remontar al Arsenal la eliminatoria “son dos cosas difíciles, pero aseguró que tienen “la claridad necesaria para poder hacerlo” y agregó que se lo tendrán que ganar.

“Se tienen que dar bien algunas cosas. Todo el mundo está convencido de que lo vamos a intentar en las dos competiciones”, consideró.

Preguntado por su papel como primer entrenador, dijo que lo disfrutó “muchísimo”, aunque estuvo “un poco nervioso al principio”.

“Mi padre me da mucha confianza, siempre me la ha dado desde que empecé. Hemos tenido comunicación, pero me ha dejado gestionar los últimos minutos. Me ha hecho crecer mucho esa confianza y si estoy aquí ahora es por él”, argumentó Davide Ancelotti.

Sobre los cánticos recibidos por Raúl Asencio por una parte de la grada local de “Asencio muérete” y “escoria, fuera de Vitoria”, que obligó a detener el partido, manifestó que “es decepcionante a nivel de sociedad”. “No somos nosotros los que tenemos que tomar medidas”, expresó.

En este sentido, opinó que “dentro del campo hay que tener comunicación entre jugadores y árbitros”. “El árbitro es el que tiene que activar el protocolo si lo considera y no veo mal que un jugador hable con él”, remarcó. EFE

