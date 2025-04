Chelo García Cortés defiende a Terelu Campos de las críticas recibidas

Viviendo uno de los momentos profesionales más importantes de su vida, Chelo García Cortés está de lo más ilusionada con la llegada a TVE de 'La familia de la tele', el nuevo programa donde colaborará con sus antiguos compañeros de 'Sálvame' y más rostros conocidos de actualidad.

"Feliz, ilusionada, como diría Lina Morgan", aseguraba la periodista ante los medios. "Es algo que no me esperaba y creo que es uno de los mayores premios, personalmente hablando, que yo podía recibir dentro de la profesión. Llevo muchos años trabajando y entrar aquí en RTVE con mis compañeros me hace mucha ilusión", confesaba.

El próximo mes de junio se cumplirán dos años del fin de 'Sálvame' y desde entonces, son muchos los compañeros que se han quedado atrás. Es el caso de Terelu Campos, quien ha seguido su camino televisivo al margen de ellos, pero con la que Chelo sigue manteniendo el contacto.

Ella misma explicaba que "la echo mucho de menos porque le tengo mucho cariño" aunque aseguraba que "no sé lo que va a pasar" en un futuro y si volverán a trabajar juntas: "Espero que nos volvamos a encontrar en el camino".

A diferencia de compañeras como Belén Esteban o María Patiño, Chelo desvelaba que "sigo teniendo relación con ella, a través del WhatsApp si mantenemos relación" y aclaraba que "siempre que ha habido un cambio en mi vida profesional, Terelu me ha deseado suerte y yo a ella también".

Por último, Chelo quiso defender a su amiga tras los testimonios que han salido a la luz sobre su forma de tratar a los trabajadores y explicaba que "conozco a Terelu cuando yo solo me dedicaba a la prensa, yo no hacía televisión, hacía radio y prensa, a mí nunca me creó un problema, no voy a decir lo que no es".