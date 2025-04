Carlos Alcaraz se corona en Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz ha conquistado el título torneo de Montecarlo (Mónaco), tercer ATP Masters 1.000 de la temporada, después de remontar este domingo en la final al italiano Lorenzo Musetti (3-6, 6-1, 6-0), lastrado por una lesión en el último set, un resultado que permite al murciano alzar el decimoctavo título de su carrera.

Alcaraz, de 21 años, se repuso por tercera vez esta semana a un set en contra para doblegar a un Musetti superado por los problemas físicos, y alza así su sexto título de Masters 1.000 -junto a los de Miami 2022, Mutua Madrid Open 2022 y 2023 e Indian Wells 2023 y 2024- en su octava final de torneos de esa categoría.

Con su segundo trofeo del año, tras el de Róterdam (Países Bajos), se convierte en el sexto jugador español capaz de levantar el título individual sobre la arcilla monegasca, tras Manuel Orantes (1975), Sergi Bruguera (1991 y 1993), Carlos Moyà (1998), Juan Carlos Ferrero (2002 y 2003) y Rafa Nadal (2005-12, 2016-18).

El panorama parecía encarrilarse para el número tres del mundo nada más salir a la pista Rainiero III con un 'break' con el que sorprendía al tenista transalpino, verdugo del australiano Alex de Miñaur en semifinales. Sin embargo, la reacción de la decimosexta raqueta mundial no tardó en llegar.

En un eterno segundo juego, firmó un 'contrabreak' que confirmó posteriormente con su saque. Una nueva rotura sorprendió a de El Palmar, obligado a defenderse después de que Musetti se plantase 5-2 arriba; ganó su siguiente servicio, pero no pudo evitar que su adversario cerrase la manga en su primera oportunidad.

A pesar del golpe, Alcaraz contestó con firmeza en la segunda manga. Arrancó con un 5-0 antes de que Musetti cortase la sangría ganando su único servicio, y consiguió igualar el duelo al aprovechar una de sus cuatro bolas de set y de neutralizar las cuatro de rotura del italiano en ese definitivo séptimo juego.

Fue el principio del fin para Musetti -que este lunes subirá al puesto 11 del ranking ATP-, que durante el último parcial vio cómo una lesión en la zona de psoas acababa con sus esperanzas de doblegar al español. Casi sin oposición, Alcaraz se limitó a ir ganando juegos para completar la manga con un 'rosco' en solo 26 minutos.

"Lo que se me pasa ahora mismo por la cabeza es mi familia y mi gente. Ha sido un mes bastante complicado para mí después de Miami. Fue un mes difícil de gestionar todo lo que estaba pasando, de encontrar y de enfocarme sobre todo en lo importante. Venir aquí a Montecarlo y haber solventado los problemas que he tenido me hacen estar muy contento", reconoció Alcaraz tras el encuentro.

En este sentido, se mostró "supercontento" de la manera en la que ha reaccionado en el Principado. "La verdad es que disfruto y he disfrutado esta semana como hacía tiempo que quizás no había disfrutado. Estoy muy contento y con ganas de seguir", concluyó.