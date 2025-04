Bernie Sanders prosigue su cruzada contra la oligarquía congregando a miles en Los Ángeles

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE​.UU.), 12 abr (EFE).- El senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) encabezaron este sábado en Los ángeles el que calificaron como el “mitin más grande” de su trayectoria juntos, en el marco de su cruzada contra la concentración del poder político y económico en manos de una élite multimillonaria.

"Vivimos en un momento de peligro extraordinario y la forma en que respondamos a este momento no sólo repercutirá en nuestras vidas... Vivimos un momento en el que un puñado de multimillonarios controla la vida económica y política de nuestro país", declaró Sanders frente a 36.000 personas que se dieron cita frente al Ayuntamiento de Los Ángeles bajo un sol intenso.

"No sólo estamos luchando contra la oligarquía: estamos luchando contra un presidente que viola la Constitución todos los días y amenaza nuestra libertad de expresión y reunión, y cuyos agentes están deteniendo a personas inocentes en las calles. Eso es lo que ocurre en las dictaduras, no en las democracias", añadió el senador del estado de Vermont en el evento que fue bautizado coloquialmente como el 'Bernichella', al llevarse a cabo la misma semana que el festival de música Californiano Coachella.

Sanders y AOC están llevando a cabo la gira 'Fighting Oligarchy' con el objetivo de movilizar a la ciudadanía contra la influencia desmedida de los multimillonarios y las corporaciones en la política estadounidense, en un momento en el que el partido demócrata intenta recuperarse de los fracasos electorales del 2024 y enfrenta crecientes tensiones internas entre su ala progresista y el liderazgo tradicional, acusado de ceder ante los intereses corporativos.

"No me hables de democracia cuando el propio Musk puede poner 270 millones de dólares para elegir a Donald Trump y luego ser recompensado con el puesto más importante del Gobierno. Y no son solo Musk y los republicanos, también el Partido Demócrata. Demasiados demócratas están escuchando a los multimillonarios", espetó Sanders este sábado.

El senador, que ha expresado su preocupación en torno a la desconexión entre el partido demócrata con la clase trabajadora, hizo una fuerte crítica a las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en relación al Seguro Social, acusándolo de intentar destruir el programa y dificultar el acceso a los beneficios para los más vulnerables.

Antes de que Sanders tomara el micrófono, AOC se posicionó a favor de la clase trabajadora y condenó el autoritarismo con el que se está manejando la administración de Trump.

"Este sentimiento de que el agua nos está llegando al cuello, el miedo de poder expresarnos... así es como se siente ser gobernado por millonarios y solo se va a poner peor", aseguró.

El evento contó con la presencia de artistas de la talla de Joan Báez, quien cantó una versión de 'Imagine' de John Lennon, o Neil Young quien impulsó a la multitud a gritar en varias ocasiones "¡Recuperemos a Estados Unidos!".

"¡Empezamos esta manifestación con música porque la revolución va a ser divertida y reunirá a gente de todas las clases sociales para levantarse y luchar por la justicia económica, social y racial!", aseguró Sanders. EFE

Emily, una animadora de 30 años residente de la ciudad de Pasadena que se identifica como demócrata, y sus amigos asistieron al mitin con la intención de "hacer comunidad" en momentos en los que la división y el miedo predominan en el país.

"La mejor forma de hacer frente es organizándonos, nada está escrito en piedra", aseguró la mujer a EFE. "La gente está muy asustada por los cambios globales y tecnológicos y para los MAGA (seguidores de Trump) es muy fácil culpar a los migrantes o los trans; tiene muchas reminiscencias del nazismo".

El encuentro también reunió a independientes que aunque no concuerdan del todo con la ideología del Partido Demócrata, confían en políticos como Sanders.

"Apoyo más a Sanders que a AOC, creo que los demócratas no intentan ganar con mucha fuerza y tienen muchas narrativas o posiciones políticas sin sentido. Pero estoy aquí porque valoro mucho la democracia", dijo a EFE Jake, un hombre de 35 años procedente del Valle de San Fernando.

AOC y Sanders continuarán con su gira por otras ciudades de California, Utah, Idaho y Montana, en donde también buscarán encontrar a más candidatos que compartan sus valores para presentarse en zonas republicanas del país donde los demócratas han cedido terreno. EFE