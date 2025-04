Bagnaia: "Estoy contento con el resultado, pero no del todo"

Redacción deportes, 13 abr (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Duati Desmosedici GP25), que concluyó tercero el Gran Premio de Catar de MotoGP pero al final fue segundo por la sanción impuesta por la presión de los neumáticos al español Maverick Viñales (KTM RC 16), afirmó que está "contento con el resultado, pero no del todo".

"Porque si puedo hacerlo el domingo, tengo que ser capaz de hacerlo también el sábado", apostilló.

"Ayer era la misma historia, en la carrera esprint no puedo mostrarme igual de agresivo ni sentir el mismo nivel de prestaciones que el domingo y necesito mejorar en este sentido y a lo mejor ya sabemos la línea a seguir, pero es algo en lo que tengo que mejorar, porque queda claro que es uno de mis puntos débiles", reconoció el piloto italiano.

"Quizá he forzado demasiado el neumático trasero y la pelea con Morbidelli nos ha hecho perder mucho tiempo cuando trataba de remontar, a lo mejor me quedé sin neumático trasero, por lo que intenté acabar de la mejor forma posible, pero no fue suficiente para ir a por la victoria", dijo Bagnaia en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Cuando llegué a Marc y le adelanté, estaba ya en una situación en la que había empujado demasiado y empezaba a sentir vibraciones en el tren trasero y vi que Marc estaba controlando, porque él no necesitaba empujar tanto como yo, así que la única forma de luchar por la victoria era mantenerme cerca de él hoy y no he tenido la posibilidad, fue un error caerme en la Q2, porque he salido muy atrás y eso lo tengo que mejorar", reconoció el doble campeón del mundo italiano de MotoGP. EFE