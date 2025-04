Sábado, 12 de abril de 2025 (18.00 gmt)

GUERRA COMERCIAL

Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, estaba dispuesto a llevar a la economía del país al límite en su intento de dar un giro a la política comercial global pero los problemas detectados en los mercados de bonos le obligaron a dar marcha atrás a sus medidas arancelarias, excepto en el caso de China.

(Texto)

- Entran en vigor los nuevos aranceles impuestos por China a los productos estadounidenses, que elevan la tasa total al 125 %, una cifra que se espera que sea definitiva después de que Pekín anunciara que a partir de ahora ignorará los aranceles adicionales que imponga EE.UU. sobre los bienes chinos.

(Texto)

- Los aranceles de Estados Unidos a sus principales socios comerciales en cada esquina del mundo, incluyendo a la Unión Europea, han forzado a Bruselas a pensar en diversificar más sus rutas comerciales y prestar más atención a otros mercados también afectados por las medidas de Donald Trump.

(Texto)

REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTE

Santo Domingo - República Dominicana despide este sábado, en velatorios y entierros, a fallecidos en la tragedia de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, una vez concluidas las labores de búsqueda y el rescate de cuerpos y haber terminado las identificaciones y exámenes forenses de las 221 víctimas mortales.

(Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Kiev - Tras recibir más apoyo militar de sus aliados europeos, Ucrania sigue esperando movimientos de la Casa Blanca en busca de un alto el fuego tras los últimos contactos entre Washington y Moscú.

(Texto)

- La disputa retórica entre Kiev y Pekín después de la captura de dos ciudadanos chinos que luchaban para el ejército ruso corre el riesgo de deteriorar más las ya tensas relaciones entre ambas capitales.

- Los ministros de Economía de la Unión Europea debaten sobre las vías para aumentar el gasto en defensa y reducir la dependencia de EE.UU tras el amago de Washington de suspender su ayuda militar a Ucrania.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - EL Ejército de Israel continúa atacando la Franja de Gaza y emitiendo nuevas órdenes de evacuación que ya afectan a más de 400.000 palestinos, según la ONU.

(Texto)

ECUADOR ELECCIONES

Quito - Ecuador celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde debe decidir entre reelegir a Daniel Noboa o hacer que el correísmo vuelva a gobernar de la mano de Luisa González, que puede convertirse en la primera mujer de Ecuador en ser elegida presidenta.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CRISIS MIGRATOIA Ciudad Juárez/Tapachula (México) - La orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a migrantes beneficiados por el programa ‘CBP One’ desanima a migrantes varados en la frontera norte de México, donde en los albergues se teme una mayor saturación ante la creciente incertidumbre. (Texto) (Foto) (Video)

UE MIGRACIÓN

Nápoles (Italia) - El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa junto a sus colegas de Italia, Grecia, Chipre y Malta en una reunión en Nápoles del llamado MED5 para debatir el reglamento de repatriación de la Unión Europea (UE)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN EEUU

Teherán - Irán y EE.UU, representados respectivamente por el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, inician negociaciones en Omán en busca de un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

GABÓN ELECCIONES

Libreville - Gabón, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado perpetrado en agosto de 2023, celebra elecciones presidenciales, un paso clave para culminar el retorno a un régimen civil prometido por las autoridades de transición.

(Texto) (Foto)(Vídeo)

PARÍS GATOS

París - Griotte es uno de los 146.883 gatos que vive en un apartamento de París, donde los felinos han aumentado su presencia en un 16 % en diez años y relegado a los perros a segundo animal de compañía preferido. por Antonio Torres del Cerro

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Agenda Informativa

___________________

América

Medellín (Colombia).- SHAKIRA GIRA.- La cantante y compositora Shakira da un concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. (Texto) (Foto)

Los Ángeles (EEUU).- EEUU DEMÓCRATAS.- El senador Bernie Sanders y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez se reúnen en Los Ángeles en el marco de su gira Fighting Oligarchy: Where We Go From Here' ('Luchando contra la Oligarquía: ¿Adónde Vamos Desde Aquí?', en español), que ha pasado antes por Arizona, Colorado y Nevada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

São Paulo - BRASIL ANIMALES - Un grupo de científicos brasileños investiga a un rebaño de cabras de procedencia desconocida que ha logrado sobrevivir durante cerca de tres siglos sin agua dulce en una diminuta isla del noreste de Brasil. Por Carlos Meneses. (Texto) (Foto)

