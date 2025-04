Noboa indultará a policía procesado por abatir a un delincuente durante asalto en Ecuador

Quito, 11 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes que otorgará el indulto presidencial, en caso de que finalmente sea condenado, a un policía ecuatoriano que se encuentra procesado por la Fiscalía por haber abatido a un presunto delincuente durante el asalto a mano armada a un autobús en Quito.

A través de un mensaje publicado en las redes sociales, Noboa criticó que la actuación policial en este caso esté siendo "injustamente cuestionada desde el ámbito judicial".

"Sé que él actuó en estricto cumplimiento de su deber, priorizando la vida de los inocentes", aseveró el mandatario, que este viernes retomó las funciones presidenciales tras culminar la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones, donde se enfrenta a la candidata correísta Luisa González.

"Por eso quiero enviar un mensaje claro a él y su familia: si la justicia le da la espalda, su presidente no lo hará. Le otorgará el indulto presidencial", anticipó Noboa.

"No permitiré que quienes defienden a los ecuatorianos sean perseguidos. No permitiré que las acciones firmes contra la delincuencia sean puestas en duda. No permitiré que los buenos sean castigados por cumplir con su deber", concluyó.

En un comunicado, la Policía Nacional señaló que la investigación iniciada por la Fiscalía contra el agente "no solo genera incertidumbre en la labor policial, sino que también podría limitar la capacidad de respuesta de los agentes policiales frente a eventos de alto riesgo".

La institución policial hizo un llamado a los operadores y administradores de justicia para que se valoren con objetividad y celeridad las condiciones en las que ocurrió el hecho.

Desde los diferentes estados de excepción contra el crimen organizado decretados en Ecuador por su presidente, Daniel Noboa, desde inicios de 2024, las fuerzas del orden del país tienen permiso para disparar en situaciones que pongan en peligro la integridad de los ciudadanos ecuatorianos o de los propios miembros de los diferentes cuerpos militares o policiales.

En estas circunstancias, solo en 2024 la Policía Nacional de Ecuador abatió a más de 100 presuntos delincuentes.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fiscalía de Ecuador registra más de 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales desde el inicio del "conflicto armado interno" declarado por Noboa contra las bandas criminales, a las que ha pasado a catalogar como "terroristas".

A ellas se suman 83 investigaciones por tortura, 223 por extralimitación en el uso de la fuerza y ocho de desaparición forzada, aunque el organismo cree que son más. EFE