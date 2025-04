Morbidelli destaca que a partir de la séptima vuelta ha caído el rendimiento del neumático

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), tercero en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Catar ha reconocido que a partir de la séptima u octava vuelta le ha caído mucho el rendimiento del neumático.

"Después de siete u ocho vueltas ha habido una gran caída del neumático y no he sido capaz de mantener la velocidad en el paso por curva, lo que me ha hecho perder mucho, muchísimo, respecto a Álex y Marc, y esta ha sido la causa principal, porque para la carrera me sentía muy bien", aseguró Morbidelli tras la carrera. EFE