Largas filas en unos comicios presidenciales clave para la transición democrática de Gabón

Libreville, 12 abr (EFE).- Los gaboneses eligen este sábado a su nuevo presidente en una jornada marcada por las largas filas y el lento desarrollo de la votación, en unas elecciones clave para el retorno del país al régimen constitucional tras el golpe de Estado de agosto de 2023.

Cientos de personas esperaban en los colegios electorales de la capital del país, Libreville, según pudo observar EFE, para participar en unos comicios que se desarrollan en calma y en los que están llamados a votar algo más de 920.000 electores, de una población total de casi 2,5 millones de personas.

"Llevo casi una hora esperando bajo el sol. La gente del colegio necesita casi veinte minutos para que vote un solo elector", dijo a EFE Marc, maestro de profesión, en la escuela pública de Enkéré, en el barrio de Akébé.

También en declaraciones a EFE, el exalcalde del barrio cercano de Batavéa, Nicaise Sickout Inguéndja, atribuyó la lentitud a "una logística insuficiente (...) que obliga al personal electoral a realizar algunas de las operaciones manualmente".

"Llegué aquí a las 10.00 de la mañana. Son las 13.00 y todavía no he podido votar. Estoy cansada, pero me quedaré hasta votar por mi candidato, que necesita mi voto para gobernar Gabón", señaló Norah, una joven estudiante de 18 años.

Unos 3.000 colegios electorales han sido repartidos por las nueve provincias del país, unas cifra que incluye también casi cien centros de votación abiertos en embajadas y consulados de una treintena de naciones africanas, europeas y asiáticas.

Tras abrir su puertas a las 07.00 hora local (06.00 GMT), está previsto que los colegios cierren a las 18.00 (17.00 GMT).

La alta participación contrasta con la registrada en los polémicos comicios de agosto de 2023. El día 30 de ese mes, el anuncio de los resultados electorales motivó pocas horas después el golpe de Estado que derrocó al presidente Ali Bongo, quien accedió al cargo después de la muerte de su padre, Omar Bongo, en 2009.

Tanto los golpistas como la oposición denunciaron entonces que esas elecciones no fueron transparentes, creíbles o inclusivas.

El candidato favorito en las elecciones de este sábado es el actual presidente de transición y líder de la junta militar golpista, general de brigada Brice Oligui Nguema, que ejerció su derecho democrático en una escuela pública en el centro de Libreville.

"Estoy encantado con la participación electoral, que no había sido tan alta desde los años noventa. Significa que la gente tiene ganas de cambio", declaró a la prensa el mandatario.

Nguema, que tiene 50 años y busca legitimarse en las urnas, se enfrenta a otros siete candidatos, entre los que destaca el ex primer ministro Alain-Claude Bilie-By-Nze, de 57 años, que fue el último en ocupar ese cargo antes de ver su mandato interrumpido por el golpe.

"He votado con normalidad, pero me he dado cuenta de que en los colegios electorales había papeletas de votantes expuestas, lo que está prohibido por la ley (...) es un factor potencial de fraude", afirmó Bilie-By-Nze, tras depositar su voto en su ciudad natal, Makokou (noreste).

Las elecciones suponen un paso clave en la transición democrática de este país, una de las principales potencias de hidrocarburos de África, después de que los militares tomaran el poder y pusieran fin así a la dinastía de la familia Bongo, que había dirigido el país desde 1967.

De los cinco países de África occidental y central (Mali, Níger, Burkina Faso, Guinea-Conakri y Gabón) que han sufrido golpes de Estado desde 2020, Gabón es el único que va a volver a un gobierno civil inminente y que mantiene relaciones estrechas con su antigua potencia colonial, Francia.

Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, se celebrará una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, cuya fecha no ha sido todavía determinada, mientras se prevé también la celebración en los próximos meses de comicios legislativos y locales para completar la transición. EFE

