La Policía de Perú despliega a agentes de civil en buses en Lima por estado de emergencia

Lima, 11 abr (EFE).- El Ministerio del Interior de Perú dispuso desplegar policías en autobuses de transporte público que recorren las principales vías de Lima, tras la protesta de transportistas del jueves en la que exigieron medidas para combatir la ola de criminalidad que atraviesa la capital, declarada en estado de emergencia.

Así lo anunció este viernes el ministro del Interior, Julio Díaz, al exponer esta nueva estrategia de patrullaje de la Policía Nacional del Perú (PNP) en una mesa de trabajo desarrollada en el Congreso, denominada 'Seguridad Ciudadana en el sector Transporte'.

"Están subiendo en forma aleatoria un policía de tránsito y uno de inteligencia a todas las líneas que cruzan por (vías) troncales como Canta-Callao y San Juan de Lurigancho. Ya lo estamos haciendo desde ayer”, indicó el ministro.

Díaz agregó que se ha coordinado con el Ministerio de Defensa la participación del Ejército en labores de apoyo al patrullaje en Lima, tanto en los corredores de transporte como en las paradas de autobús y sus puntos de salida.

"Estará el Ejército peruano. La Policía y nuestro Ejército somos lo mismo. El Perú es de todos", afirmó en la mesa de trabajo en la que estuvieron presentes distintas autoridades y representantes del gremio de transportes.

Además, como parte de las acciones de refuerzo a la seguridad ciudadana, el ministro expuso la próxima activación del 'Plan Celador', una estrategia operativa que contempla el despliegue de más de 5.000 policías todos los días en las calles principales de la capital.

"Vamos a tener más de 5.000 policías en cuanto se active el Plan Celador, que no creo que pase de 30 días. Acá tiene que haber más policías, más hermanos de las Fuerzas Armadas en la mayoría de vías troncales; subiendo policías uniformados y de civil a diferentes unidades de transporte", precisó.

El titular del Interior detalló que este personal incluirá agentes uniformados y de civil, quienes se incorporarán tanto al patrullaje preventivo como a labores de inteligencia operativa, en las diferentes unidades de transporte.

Díaz reconoció que uno de los principales obstáculos para el funcionamiento efectivo de las unidades de inteligencia es la falta de recursos económicos.

"Efectivamente no teníamos el aspecto económico. Si tú no tienes dinero, no puede haber inteligencia operativa, porque acá tenemos que infiltrar y captar, pero además tenemos que buscar los informantes y los informantes no son gratis", afirmó.

La mesa de trabajo para abordar la situación de inseguridad en el sector transporte fue uno de los acuerdos alcanzados este jueves entre dirigentes y voceros del Parlamento tras la marcha que exigía medidas concretas contra las extorsiones y el sicariato.

Los representantes de los principales gremios de transporte público en Lima y Callao han denunciado que 15 conductores han sido asesinados, en lo que va del año, por presuntas mafias de extorsionadores y sicarios al negarse a pagar altas sumas de dinero, en forma mensual, para seguir trabajando. EFE