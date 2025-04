Íñigo Pérez: "Nico Williams es un referente, a nadie le sorprende cómo está jugando"

Madrid, 12 abr (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que visitan San Mamés preparados "para pasar de atacar a ser atacados en segundos", destacó como "referente" a Nico Wiliams, del que dijo que "a nadie le sorprende cómo está jugando", y sobre sus posibilidades de dirigir al conjunto bilbaíno en un futuro aseguró que "no piensa en ello" y que ese "banquillo está destinado a grandes entrenadores".

El Rayo visita esta jornada San Mamés tras caer goleado la pasada semana en Vallecas con el Espanyol (0-4) y ver frenada la euforia que se vive en el barrio con la posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada.

“Las derrotas requieren de un proceso idéntico. Cuando pierdes en el Bernabéu o Montjuic obtienes cosas para estar contento pero el otro día la derrota hay que tragarla y no tuvimos puntos para estar orgullosos. No obtenemos nada positivo”, dijo Íñigo Pérez, en conferencia de prensa.

“El cambio radical o no lo veremos mañana. Independiente de resultados no soy un entrenador drástico. Los cambios deben ser consensuados con uno mismo. Hay errores que vienen repitiéndose que a veces no nos cuestan goles pero el otro día sí. Concedimos gol a balón parado y se viene repitiendo. Es muy importante no conceder en esa faceta e intentar aprovecharla”, confesó.

Para esta jornada, frente al Athletic, el técnico navarro reconoció que el Athletic Club de Bilbao es uno de los rivales más difíciles de la categoría y más en este momento, que se está jugando su presencia en Liga de Campeones la próxima temporada.

“Visitamos San Mamés, que es un campo que los datos dicen que es muy complicado obtener rédito de allí. La dificultad se hace evidente y mañana tendremos que estar muy bien en diferentes registros. Es un escenario en el que debemos prepararnos para eso porque de atacar a ser atacados pasas en segundos", manifestó Íñigo Pérez, que destacó a Nico Williams del conjunto vasco.

“Es uno de los referentes del Athletic Club de Bilbao. A nadie le sorprende como está jugando ahora. Tendremos que tener en cuenta su presencia como el resto de jugadores de la parte ofensiva”, apuntó.

A nivel personal, Íñigo Pérez, que se formó en el Athletic y jugó varias temporadas en el primer equipo, dijo que "siempre" que vuelves a un lugar en el que has estado y en el que además creció es "muy bonito".

"Siempre tienes recuerdos y visitas lugares en los que te has sentido cómodo. Por eso me gustaría que el Athletic Club ganara la Liga Europa. Ojalá puedan llegar a la final. No les va a afectar mucho el partido que tienen el jueves”, señaló.

El técnico navarro, que acaba contrato el 30 de junio con el Rayo y aún no ha renovado, aunque han empezado las conversaciones, fue tajante sobre su futuro.

"No me gusta hablarlo aquí dado el momento colectivo del equipo. Las situaciones individuales ya las podremos hablar. No me pongo a pensar en qué banquillo me gustaría estar. Me centro en el Rayo, en el que me siento muy respaldado. El banquillo del Athletic está destinado para grandes entrenadores", finalizó. EFE