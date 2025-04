Ferrand Prévot: "Ya tenemos dos adoquines en casa; es una pasada"

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- La francesa Pauline Ferrand Prévot (Visma Lease a Bike) dio a sus compatriotas la primera victoria en la París-Roubaix desde 1997, y lo hizo con una exhibición que suma a su brillante carrera en varias modalidades un monumento en ruta.

Campeona del mundo en ruta en 2014 y en múltiples ocasiones de BTT, oro olímpico en París 2024 y también laureada universal de gravel y ciclocrós, la ciclista de Reims aporta para su domicilio el segundo adoquín de la Roubaix, ya que es pareja del neerlandés Dylan Van Baarle, ganador en 2023 de la prueba masculina.

Tras 7 años fuera de la competición en ruta y después de pasar unos días enferma, la francesa tocó la gloria en Roubaix.

"Llevo dos días enferma. Ni siquiera esta mañana estaba segura de salir. Estas carreras no estaban en mi agenda, pero me sentí bien y quería intentarlo. También lo vi como un buen ensayo y entrenamiento para el Tour de Francia", explicó en meta.

Pauline Ferrand-Prévot se llevó una victoria sorprendente incluso para ella misma. "Todavía no sé cómo lo hice. Ni siquiera me doy cuenta de que gané. Solo quiero agradecer a mi equipo por la confianza y su trabajo. Durante el reconocimiento de esta semana, se esforzaron muchísimo. Me dejaron atrás varias veces", comentó.

Ferrand-Prévot acabó segunda en el Tour de Flandes y tercera en la Strade Bianche. "Consideré esta carrera como un buen ensayo y un entrenamiento para el Tour. La primera etapa en Bretaña será igual de intensa. El Tour es mi gran objetivo. Quiero estar al cien por cien allí. En este año y en tres años más quiero ganar el Tour", concluyó la francesa.

"Ahora tenemos dos adoquines en casa. ¡Qué pasada!, concluyó Ferrand Prévost. EFE