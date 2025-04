El Consejo de Estado colombiano prohíbe a Petro retransmitir los consejos de ministros en canales privados

El Consejo de Estado de Colombia ha prohibido este viernes al presidente del país, Gustavo Petro, la retransmisión de los consejos de ministros en canales de televisión privados, locales y regionales, como medida para "proteger" el pluralismo informativo y el derecho a la información.

"La Sala ordenó al presidente de la República, al Departamento Administrativo de la Presidencia y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que se abstengan de reincidir en el hecho vulnerador del derecho fundamental a la información y, por lo tanto, no transmitan más los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, independientemente de la hora en la que ello se pretenda", reza un comunicado publicado en la web oficial del organismo.

El Consejo ha subrayado que Petro no goza --en tanto que presidente de Colombia-- de "poderes omnímodos" que le permitan decidir sobre el derecho a la información de la ciudadanía y ha lamentado que "la limitada oferta de canales a la que tienen acceso los ciudadanos que no cuentan con una suscripción a un sistema de televisión directa por satélite".

En la misma línea, han argumentado que el derecho a la información es "una prerrogativa constitucional cuyo ejercicio no puede ser obligatorio sino libre", y que se ve vulnerado cuando "se cercena la posibilidad de no acceder a la información difundida en los consejos de ministros y la única opción para las personas consiste en excluirse, apagando el aparato, del acceso al servicio público de televisión".

En otras palabras, el Consejo de Ministros ha criticado la vulnerabilidad del derecho a la información en un entorno en el que "la información difundida es única (...) y la única opción informativa es la información oficial del Gobierno, difundida en todos los canales televisivos de acceso abierto"

"QUE ME QUIERAN CENSURAR NO ES SORPRESA"

Tras el anuncio, Petro ha espetado al Consejo que "se equivoca" con su decisión y ha aseverado que no le sorprende que le traten de silenciarlo. "Que me quieren censurar no es para mí sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas", ha expresado en una publicación en su cuenta en la red social X.

El mandatario ha opinado que los miembros del Consejo no lo tratan como al jefe de Estado que es "simplemente porque (pertenece) a la corriente mundial del progresismo humano, o porque (su) poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero". "Por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras", ha apostillado.

Así las cosas, ha pedido explicaciones sobre por qué no se aplicó la misma doctrina para censurar los programas del expresidente Iván Duque, reprochando a los magistrados el tinte ideológico de su decisión.

"¿La ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena, cómo van a quitarme ese derecho legal?", se ha cuestionado Petro, alegando que "la democracia implica el debate público" y que los miembros del Consejo lo han "cerrado" con su resolución.

"Es bonita la tarea que la misma ciudadanía construya el pluralismo que le quitan desde arriba. Como siempre respetaremos sentencias (...). Nosotros respetamos la Justicia y algún día la justicia progresista y humana será mayoría, algún día humildes jueces en la base, por su cultura democrática, rescatarán la justicia para el pueblo", ha concluido el presidente colombiano.

Esta resolución llega tras una cadena de dimisiones en el equipo de ministros de Gustavo Petro que tuvo lugar a comienzos de febrero de este año después de que el mandatario pidiera la renuncia de su gabinete al completo en medio de una crisis de Gobierno que se vio agravada cuando quedó evidenciada en el primer Consejo de Ministros, retransmitido en directo.

Durante dicha sesión, que fue televisada, quedaron expuestas las discrepancias por la designación del exembajador Armando Benedetti como jefe de gabinete de la Presidencia.

Benedetti, que fue jefe de campaña de Petro, fue designado como embajador de Venezuela, si bien poco después fue obligado a dejar el cargo debido a un caso de escuchas ilegales a la niñera del hijo de Sarabia, quien también dejó su puesto de entonces como jefa de gabinete.