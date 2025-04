Carles Gil castiga al Atlanta United y el Orlando City no puede con los New York Red Bulls

Nueva York, 12 abr (EFE).- El español Carles Gil le dio este sábado de penalti el triunfo al New England Revolution por 0-1 ante el Atlanta United mientras que el Orlando City tropezó una vez más con los Red Bulls y empató en casa por 0-0.

No fue un arranque especialmente vistoso de la jornada 8 de la MLS, ya que el Toronto y el Minnesota United también firmaron tablas sin goles.

MVP de la MLS en 2021, Gil selló con un zurdazo perfecto a la escuadra desde los once metros la victoria del New England Revolution en el campo del Atlanta United, que cierra un tramo de tres partidos seguidos en casa con un discreto balance de una victoria sobre el New York City, un empate con el Dallas y esta derrota.

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, fue el invitado especial del Atlanta United en el estadio Mercedes-Benz Stadium.

Por su parte, el Orlando City buscaba venganza en casa ante unos New York Red Bulls que les eliminaron el año pasado en la final de la Conferencia Este y con los que empataron por 2-2 a domicilio a mediados de marzo.

Tampoco pudo ser en esta ocasión para el equipo que entrena el colombiano Óscar Pareja, que no pasó del empate sin tantos ante los neoyorquinos.

No obstante, el conjunto de Orlando pudo salvar al menos un punto pese a que jugó desde el minuto 56 con diez hombres por la expulsión del argentino Rodrigo Schlegel. EFE