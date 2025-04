Borja Jiménez: "Va ser una liga de tres con Alavés y Las Palmas y hay que salir campeón"

Leganés (Madrid), 12 abr (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró tras caer derrotado su equipo ante el Barcelona por 0-1 en el estadio de Butarque que el descenso "va a ser una liga de tres con Alavés y Las Palmas y que hay que salir campeón" de la misma para salvarse.

"Quedan siete partidos y si ganamos los siete nos salvaremos. Estamos lejos de ello pero queda muchísimo. Va a ser una liga de tres con el Alavés y Las Palmas y hay que salir campeón porque el resto de equipos creo que han cogido ya mucho aire y están sacando resultados muy buenos. Son siete finales por delante; el año pasado también cuando parecía que peor estaba el equipo en cuanto a resultados, dio un paso adelante. Tenemos que mejorar para poder ganar partidos", dijo.

"Los aficionados pueden estar escuchándome como intento hacer ver que hemos hecho un buen partido y mandarme a la mierda porque no ganamos. Esa parte la entiendo. Pero creo que hemos hecho muchísimas cosas bien para no perder, muchísimas ocasiones a un equipo que no concede nada. Tendremos que hacer más cosas y sobre todo llevar este nivel de hoy a todos los partidos porque quedan siete finales, un mes de competición. Nos tenemos que dejar la vida", explicó.

Sobre el duelo ante el conjunto azulgrana, indicó: "Creo que hemos estado mejor que el Barcelona, que hemos tenido situaciones más claras de gol, que hemos minimizado muchísimo al que probablemente es el mejor equipo de Europa ahora mismo y que hemos sido merecedores por lo menos de empatar".

"Hemos hecho un buen partido, igual que en el Bernabéu, igual que contra el Celta. Pero hay que seguir insistiendo, no creo que sea un tema de rivales. El equipo se comporta muy bien ante todos los grandes y tenemos siete finales por delante ahora en las que tenemos que dar la cara ahora y ganar aunque no estemos tan bien como hoy", añadió.

Borja cree que el partido ante el Barcelona "refuerza al equipo" y que "es momento de estar cerca" de los jugadores porque son los que participan y los que tienen que ganar: "Están haciendo méritos; los más fastidiados en estas rachas son los futbolistas y el cuerpo técnico. No es consuelo que todo el mundo te diga que has hecho muy buen partido y que lo has merecido".

"Llego a casa y la sensación es de que hemos conseguido cero puntos. Hay que estar cerquita de ellos en el día; nosotros, su familia, la acción... estamos haciendo méritos para salvarnos y tenemos el convencimiento de que lo haremos", manifestó ante los medios de comunicación. EFE