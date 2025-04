Bordalás: "La expulsión ha sido determinante, nos ha hecho mucho daño"

Getafe (Madrid), 12 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado, tras la derrota de su equipo ante Las Palmas (1-3), que la expulsión en el minuto 33 de su jugador Diego Rico "fue determinante" e "hizo mucho daño" a su equipo.

El técnico del conjunto azulón reconoció que la entrada de Diego Rico sobre Viti fue merecedora de tarjeta roja y dejó claro que el objetivo real de su equipo esta temporada es la permanencia.

"La expulsión ha sido determinante porque nos hemos quedado en desventaja. Incluso pudimos hacer el 2-0 con una de Juanmi. La expulsión nos ha hecho mucho daño. ellos han tenido calma en el segundo tiempo, han encontrado espacios y han encontrado la victoria", dijo.

"No he hablado con él (con Diego Rico). Sabe que no lo ha hecho bien, ha sido una entrada en la que ha intentado tapar el centro y ha sido una entrada dura merecedora de tarjeta roja".

Para Bordalás, la clave del choque también fue la segunda parte de Las Palmas, en la que consiguió asestar tres golpes al Getafe para remontar el tanto inicial del defensa paraguayo Omar Alderete.

"Han hecho cambios más ofensivos, han metido a Moleiro que tiene mucha calidad, han dado amplitud y nos ha costado. En el descanso les dije que estuvieran juntos, que se puede ganar con uno menos y al final no ha sido así".

Por último, habló sobre los pitos que recibió su delantero Juanmi Jiménez cuando fue sustituido en la segunda parte: "No me he dado cuenta, sinceramente. Sólo puedo decir y lo vengo diciendo desde hace semanas, que el equipo necesita cuanto antes sumar puntos para la permanencia. No hay otro objetivo. Las Palmas hoy se jugaba muchísimo y no hemos estado al nivel. Pero repito que la expulsión ha sido determinante", finalizó. EFE