Alex Márquez asegura haber "intentado" todo en una "carrera rápida"

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) concluyó segundo la carrera 'sprint' del Gran Premio de Catar de MotoGP, pero aseguró que "ha sido una carrera rápida", si bien afirmó que había sido "una carrera en la que lo he intentado".

"Cuando llegas al 'box' estás tranquilo de ti mismo, sabiendo que has dado el ciento por ciento, he intentado estar pegado a él -a su hermano Marc-, pero en la curva dos he tenido un sustillo que casi me caigo y ahí es cuando he dicho 'vale, aguanto mi ritmo', tengo margen en las curvas en las que sufría un pelín más y ya está", reconoció Alex Márquez, ahora segundo en la tabla del mundial de MotoGP a dos puntos de su hermano. EFE