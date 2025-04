Alcaraz, contento por haber podido "dejar de lado la amistad" con Davidovich

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- Carlos Alcaraz ganó su encuentro este sábado ante el también español Alejandro Davidovich, amigo fuera de la pista y al que superó en dos sets para alcanzar, por primera vez en su carrera, la final del Masters 1.000 de Montecarlo.

El número tres del mundo, que puede salir en el segundo lugar del ránking si se proclama campeón, destacó que contra un amigo hay más tranquilidad en la pista pero es complicado por la relación personal que consiguió dejar de lado.

"Contra un amigo, como es el caso de Davidovich, puede que puedas jugar con algo más de tranquilidad porque ya conoces su nivel y sabes cosas que puede hacer. Eso puede hacerlo más fácil. Pero es complicado porque la amistad que tenemos fuera de la pista es muy buena. Es complicado. Estoy contento de haber podido dejar de lado esa amistad, ser egoísta y pensar en mi", señaló Alcaraz.

El murciano ya ha olvidado la presión con la que se topó tras la sanción a Jannik Sinner, número uno del mundo, y que al principio le pesó.

"La gente me pregunta sobre la presión y el número uno desde que Jannik Sinner no puede jugar torneos. En cierta manera he pensado demasiado en ello en lugar de jugar bien al tenis y disfrutar. Pero después de Miami me di cuenta de que tengo que seguir y las cosas que tengo que hacer. Solo tengo que pasarlo bien", añadió Alcaraz que destacó que ante Davidovich jugó su mejor partido en el torneo.

"No tengo que hacer caso a las expectativas o a lo que la gente espere. Este ante Davidovich ha sido el mejor partido que he jugado hasta ahora. No le dejé entrar y que remontara", recordó.

"Estoy contento de alcanzar este nivel pero creo que puedo hacerlo mejor. Al principio, al ser el primer torneo en tierra me centré en adaptarme. La bola va diferente, el juego en tierra es distinto. Pero una vez adaptado hay que mejorar y subir el nivel en la final", dijo Alcaraz. EFE