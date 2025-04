Viñas del Vero avanza en el uso de las energías renovables con el proyecto europeo HarvRESt

Viñas del Vero, bodega adscrita a la D.O. Somontano, avanza en el uso de las energías renovables con el proyecto europeo HarvRESt con la implementación de cuatro tecnologías pioneras en el sector del vino, según informa en un comunicado.

En concreto, esta acción se enmarca dentro del proyecto europeo HarvRESt (Harnessing the vast potential of RES for sustainable farming), que tiene como objetivo integrar las diferentes fuentes de energía renovables (RES) existentes en las explotaciones agrícolas y donde también colabora Viñedos del Río Tajo, la finca de Bodega Las Copas situada en la provincia de Toledo.

Estas soluciones permitirán a la bodega avanzar en innovación, descarbonización de la maquinaria y sostenibilidad. Entre ellas, se incluyen la incorporación de un tractor eléctrico y de un robot viñero autónomo, la aplicación de tecnología agrivoltaica en el viñedo y la introducción de un sistema de gestión energética inteligente en la bodega para un control exhaustivo de consumos, producción, almacenamiento energético y uso de energía de red.

"Estamos muy emocionados de presentar los resultados del proyecto HarvRESt, que combina lo mejor del sector agrícola y de las energías renovables. Hemos conseguido abordar los desafíos a los que se enfrentan las comunidades agrícolas y superar las barreras existentes desde un punto de vista completamente innovador", ha señalado el enólogo y gerente de Viñas del Vero, José Ferrer.

Por su parte, el gerente técnico de Viñedos del Río Tajo, Miguel Tejerina, se ha congratulado por formar parte de este proyecto. "Nos brinda la oportunidad de aprovechar la tecnología para optimizar los procesos en la viña y en la bodega, promoviendo un futuro más sostenible y resiliente en el sector del vino", ha subrayado.