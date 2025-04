Tesla deja de aceptar pedidos en China de autos importados de EE.UU.

(Bloomberg) -- Tesla Inc. dejó de aceptar pedidos en China de los sedanes Model S y los vehículos deportivos utilitarios Model X —ambos importados de Estados Unidos— después de que los países aumentaran los aranceles que se aplican entre sí en una creciente guerra comercial.

El fabricante de vehículos eléctricos ofrecía la opción de ordenar los dos modelos a partir de finales de marzo, según una captura de pantalla de su sitio web de China archivada por Wayback Machine. Aunque esta opción se había eliminado el viernes, el inventario de coches, como un Model S blanco con un precio de 759.900 yuanes (US$103.800), sigue disponible.

China anunció este viernes que aumentará los aranceles a todos los productos estadounidenses al 125% a partir del 12 de abril, después de que el presidente Donald Trump impusiera un gravamen equivalente diseñado para contrarrestar el déficit comercial de Estados Unidos y castigar a Pekín por tomar represalias contra los impuestos a la importación estadounidenses.

El arancel adicional, que se suma a un gravamen del 20% establecido a principios de este año por el papel de China en el tráfico de fentanilo, elevó la tasa estadounidense sobre China hasta el 145%.

Representantes de Tesla en China no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el cambio en su sitio web.

Uno de los analistas más optimistas de Wall Street sobre Tesla recortó drásticamente su precio objetivo para la acción a principios de semana, lo que generó preocupación por la posibilidad de que la compañía se vea atrapada en el fuego cruzado del conflicto comercial entre Washington y Pekín. Tesla generó más de una quinta parte de sus ingresos en China el año pasado.

La planta de Tesla Shanghái solo fabrica los Model 3 y Model Y, y la mayoría se vende en China o se exporta a otras partes de Asia. La compañía produce los Model S y Model X en Fremont, California.

El Model S y el Model X representan solo una fracción de las ventas de Tesla en China: poco menos de 2.000 vehículos el año pasado, en comparación con alrededor de 661.820 tanto del Model 3 como del Model Y, según datos del Centro de Investigación y Tecnología Automotriz China.

Aunque perder los Model S y X no sería un gran golpe para las ventas de Tesla en el mercado automovilístico más grande del mundo, representaría un revés para la ya inestable posición de la compañía en China.

Los volúmenes de la planta de Tesla en las afueras de Shanghái han estado disminuyendo durante seis meses consecutivos, con una caída del 22% en los envíos en el primer trimestre. Una de las mayores amenazas para Tesla en China proviene de BYD Co., que actualmente es, con diferencia, la marca de automóviles número uno en ventas China.

Las entregas globales de Tesla cayeron en el primer trimestre al nivel más bajo desde 2022 ante la aversión internacional contra el director ejecutivo, Elon Musk, y su participación en la política global.

