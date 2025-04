Sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de abril (22.00 GMT)

(Actualiza el sábado 12 de abril con Senador Bernie Sanders, 'CBP One' Ciudad Juárez, Cine Cuba, R. Dominicana velorios, Mulino en Perú, los 'palmeros de Chacao', el Bolívar cumple 100 años y el domingo 13 de abril con Festival en Cuba, Simulacro electoral en Venezuela y final campeonato indígena en Brasil).

SÁBADO 12

Varsovia.- Continúa el Consejo informal de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de la Unión Europea.

Quito.- Ecuador celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se disputan el actual presidente, el empresario Daniel Noboa, y la progesista Luisa González, que puede convertirse en la primera presidenta de Ecuador.

Santo Domingo.- República Dominicana despide este sábado, en velatorios y entierros, a fallecidos en la tragedia de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, una vez concluidas las labores de búsqueda y el rescate de cuerpos y haber terminado las identificaciones y exámenes forenses de las 221 víctimas mortales.

Lima.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, inaugura en Lima el parque 'Istmo de Panamá José Domingo Espinar Aranda', en honor a un grupo de panameños que en 1824 luchó en batallas por la independencia de Perú.

Ciudad Juárez.- El desánimo crece entre los migrantes en México ante la expulsión en EEUU de beneficiados del 'CBP One'.

Nápoles.- El ministro español de Inetrior, Fernando Grande-Marlaska, participa junto a sus homólogos de Italia, Grecia, Chipre y Malta en la reunión del MED5 en Nápoles (sur de Italia) para debatir el reglamento de repatriación de la Unión Europea (UE), con la presencia del comisario europeo para Asuntos Internos y Migración y el director ejecutivo de Frontex.

Libreville - Gabón, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado perpetrado en agosto de 2023, celebra elecciones presidenciales, un paso clave para culminar el retorno a un régimen civil prometido por las autoridades de transición.

Belgrado.- El presidente de Serbia, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, ha convocado una gran concentración de tres días (de viernes a domingo) en Belgrado con motivo de la creación del "Movimiento por el Pueblo y el Estado", formado por el partido gobernante SNS. El líder serbio ha convocado a "toda la clase trabajadora, campesina y honesta" de Serbia a "la mayor manifestación en la historia de Serbia", tras cinco meses de protestas masivas de estudiantes y ciudadanos contra el gobierno al que acusan de ser corrupto.

Los Ángeles.- El senador Bernie Sanders y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez se reunen en Los Ángeles como parte de su gira 'Fighting Oligarchy: Where We Go From Here' ('Luchando contra la Oligarquía: ¿Adónde Vamos Desde Aquí?', en español), que ha pasado por los estados de Arizona, Colorado y Nevada.

Budapest.-Manifestación en Budapest en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y en contra una reforma legal promovida por el partido gubernamental, el ultranacionalista Fidesz, que podría utilizarse para prohibir la Marcha del Orgullo de este año.

Helsinki.- Previa de las elecciones regionales y municipales en Finlandia del domingo, en las que el partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, segunda fuerza nacional y uno de los socios del Gobierno, sufrirá un importante retroceso, según los últimos sondeos.

Osaka.- La Exposición Universal de Osaka 2025 celebra su ceremonia de inauguración, en la víspera de la apertura al público del evento que tiene como lema 'Diseñando la Sociedad del Futuro para Nuestras Vidas'.

París.- El Colegio de España en París cumple 90 años, a lo largo de los cuales ha acogido a exiliados, personalidades históricas y, actualmente, estudiantes de doctorado afectados por la crisis habitacional.

París.- Griotte es uno de los 146.883 gatos que vive en un apartamento de París, donde los felinos han aumentado su presencia en un 16 % en diez años y han relegado a los perros como segundo animal de compañía preferido.

Dublín.- La crónica de la estatua de Dublin. El Ayuntamiento de Dublín colocará vigilantes junto a la famosa estatua de Molly Malone para evitar que los turistas le toquen los pechos, un gesto que dicen que trae buena suerte pero que está dañando el monumento y algunas personas califican asimismo de ofensivo.

Londres.- La Cámara de los Comunes del Parlamento británico celebra este sábado una sesión extraordinaria para debatir una solución al futuro de la industria del acero del Reino Unido, así como la posible nacionalización de la mayor empresa siderúrgica del país, British Steel, que enfrenta el cierre de una planta en Inglaterra.

Cárdenas, (Cuba).- Los robos de ganado en el campo cubano se han incrementado en los últimos años en un contexto de creciente precarización del mundo rural debido a la grave crisis económica en que está sumida la isla. Testimonios recabados por EFE confirman las escasas cifras oficiales sobre el repunte de este tipo de delincuencia.

Montevideo.- En el marco del décimo aniversario del fallecimiento del escritor y periodista Eduardo Galeano (1940-2015), el periodista Roberto López -integrante de la Asociación Amigos de Eduardo Galeano- conversa con EFE sobre la trayectoria periodística y literaria del autor, que será recordado con diversos homenajes en Uruguay, México y España.

La Paz.- El Bolívar cumple 100 años de fundación siendo uno de los clubes de fútbol más importantes de Bolivia con 31 títulos nacionales de liga, sus aficionados y exjugadores narran a EFE los altos y bajos de la historia del club.

Caracas.- Los 'palmeros de Chacao', antigua cofradía de Venezuela, descienden de la montaña conocida como el Ávila en el norte de Caracas con palmas amarradas para celebrar el Domingo de Ramos de la Semana Santa.

DOMINGO 13

Quito.- Ecuador celebra la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, donde decide si reelige al actual presidente Daniel Noboa para un mandato completo (2025-2029) o devuelve al poder al correísmo y convierte a Luisa González en la primera mujer en ser electa presidenta del país.

Helsinki.-Elecciones regionales y municipales en Finlandia del domingo, en las que el partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, segunda fuerza nacional y uno de los socios del Gobierno, sufrirá un importante retroceso, según los últimos sondeos.

Ciudad de México.- Tras dos semanas de las inéditas campañas judiciales de México, ya hay más de una docena de candidatos acusados por organizaciones civiles de tener vínculos con el narcotráfico, asesinatos o criminales, lo que muestra los riesgos de elegir por voto popular a jueces, según argumentan.

Caracas.- El Consejo Nacional Electoral realiza un simulacro electoral como preparación para los comicios legislativos y regionales del 27 de abril.

Osaka (Japón).- La Exposición Universal de Osaka 2025 abre sus puertas al público bajo el lema 'Diseñando la Sociedad del Futuro para Nuestras Vidas' y con la participación de 165 países y organismos internacionales, en la segunda ocasión en que la ciudad nipona acoge un evento de este tipo.

Osaka (Japón).- El océano y el sol son los principales protagonistas del Pabellón de España que desde hoy puede visitarse en la Exposición de Osaka de 2025, un recinto inspirado por la corriente de Kuroshio, que estableció un canal de enriquecimiento cultural y comercial entre Asia y Europa.

París.- "Yo creo muchísimo en el mestizaje", afirma en una entrevista con EFE el escritor Miguel Bonnefoy, ganador en 2024 de dos de los premios más prestigiosos de la literatura en francés con 'El sueño del jaguar', una obra ambientada en la Venezuela de sus antepasados y escrita en la lengua de Molière.

Londres.- La representante española en el Festival de Eurovisión 2025, Melody, actúa en la fiesta eurovisiva de Londres (London Eurovision Party) junto a una veintena de participantes del resto de países a un mes del inicio del certamen.

Jerusalén.- Cobertura de la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén.

Yenín (Cisjordania).- Celebración del Domingo de Ramos cerca de Yenín, en el norte de Cisjordania.

Montevideo.- Amigos del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015) cuentan a EFE, desde el rincón que lo homenajea en el histórico café montevideano que llamó su "otra casa", algunas memorias y anécdotas vinculadas al reconocido autor.

Ciudad de Guatemala.- Pobladores indígenas de San Pedro Sacatepéquez, ubicado a 40 kilómetros de la capital de Guatemala, inician los festejos de Semana Santa en el Domingo de Ramos con la procesión de Las Palmas.

San Salvador. - Fieles católicos de El Salvador dan este domingo la bienvenida a la Semana Santa con la bendición de ramos en diferentes eventos religiosos que se llevarán a cabo en todo el país.

Tegucigalpa.- Los creyentes de Honduras inician los festejos religiosos de Semana Santa con el Domingo de Ramos.

La Habana.- La película Fenómenos naturales (Argentina-Cuba-Francia) abrirá este martes el XIX Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara (FICG) con el propósito de convertirse en un apoyo a los realizadores del este de Cuba.

Brasilia.- Final del primer Campeonato Nacional de Fútbol Indígena de Brasil, un torneo en el que han participado 92 equipos y 2.700 jugadores indígenas de todo el país.

LUNES 14

Luxemburgo.- Se celebra este lunes en Luxemburgo el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea.

Luxemburgo.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ofrece unas declaraciones a su llegada este lunes al Consejo de Exteriores que se lleva cabo en Luxemburgo.

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien se ha convertido en uno de sus aliados más cercanos al encarcelar en su país a migrantes expulsados por Washington.

Miami (EEUU).- Blue Origin realizará este lunes el primer lanzamiento suborbital con una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres, entre ellas la cantante Katy Perry y la periodista Lauren Sánchez, pareja de Jeff Bezos, fundador de Amazon y de esta empresa espacial con sede en Texas. El despegue está programado para las 9:30 EST (13:00 GMT) desde Texas.

Acapulco (México).- Empresarios mexicanos comienzan la Semana Santa con optimismo por la previsión del Gobierno de México de una subida del 2,1 % en los turistas y de 4,4 % en los ingresos, ante un sentimiento patriótico de los mexicanos por vacacionar en el país ante el proteccionismo de Estados Unidos.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la situación en el Sáhara Occidental y de la misión de paz de la ONU (Minurso).

Naciones Unidas.- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, asiste en la sede de la ONU en Nueva York al cuarto período de sesiones del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes.

Caracas.- Activistas y familiares de detenidos considerados presos políticos en Venezuela protestan en una plaza de Caracas para exigir la liberación de estas personas.

Ciudad de Guatemala.- Leila Lemus, quien fue secretaria privada del presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), asume como presidenta de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, durante un año.

San Salvador .- Hombres vestidos de rojo, en representación del diablo y llamados Talcigüines, realizan este lunes un ritual en el que reparten azotes para limpiar los pecados de las personas como parte de una ancestral tradición que es propia del Lunes Santo.

