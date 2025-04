Musalem de la Fed advierte de riesgo de una mayor inflación junto a débil empleo

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo que existe un riesgo a corto plazo de que la inflación aumente mientras el mercado laboral se debilita, lo que requiere que los responsables políticos estén atentos al supervisar los datos entrantes.

Musalem reiteró su preocupación de que algunos de los efectos inflacionarios de los aranceles puedan ser persistentes y enfatizó que será importante que los funcionarios mantengan ancladas las expectativas de inflación a largo plazo.

“Existe una gran incertidumbre sobre los efectos netos y el momento en que las nuevas políticas comerciales, migratorias, fiscales y regulatorias afectarán a los precios, el empleo y la actividad económica, y es muy posible que se produzca un escenario en el que la inflación aumente y, al mismo tiempo, el mercado laboral se debilite”, dijo Musalem el viernes en un evento en Hot Springs, Arkansas.

En un debate moderado tras su discurso, Musalem señaló que anteriormente consideraba ese resultado como un escenario alternativo, pero que ahora se está “acercando a la línea de base”.

“En este momento, creo que la vigilancia continua, el seguimiento cuidadoso de los datos entrantes y la evaluación exhaustiva de las perspectivas y los riesgos para el empleo y la inflación siguen siendo apropiados para la política monetaria”, sostuvo.

Varios funcionarios de la Reserva Federal han señalado que están dispuestos a mantener estables las tasas de interés a fin de reducir el riesgo de que las políticas arancelarias del presidente Donald Trump conduzcan a un aumento duradero de la inflación.

Musalem dijo que espera que la expansión económica continúe, pero a un ritmo más moderado. Señaló que las condiciones financieras se han endurecido “en conjunto”, ya que los precios de las acciones cayeron y los diferenciales de crédito aumentaron, y añadió que esas dinámicas podrían pesar sobre el crecimiento de la economía si se mantienen.

Expectativas de inflación

El presidente de la Fed de San Luis reiteró su opinión de que es posible que algunos de los efectos de los aranceles sobre los precios sean más persistentes, y dijo que sería apropiado “contrarrestar” esos efectos de segunda ronda con la política monetaria. Pero señaló que será difícil identificar el impacto inflacionario de los aranceles en tiempo real.

Musalem dijo que la mayoría de las medidas de las expectativas de inflación a largo plazo están ancladas en línea con el objetivo del 2% de la Reserva Federal, con la excepción de la encuesta de la Universidad de Michigan. Hizo hincapié en que mantener esas expectativas estables es fundamental para que la Reserva Federal pueda controlar la inflación.

Los datos publicados el viernes mostraron que el indicador de la Universidad de Michigan sobre las expectativas de los estadounidenses sobre el crecimiento promedio de los precios en los próximos cinco a diez años subió al 4,4% en abril, el nivel más alto desde 1991. Se prevé un aumento del 6,7% en los costos el próximo año, el mayor desde 1981.

“La combinación de una elevada incertidumbre en la política económica, unas condiciones financieras más restrictivas y las represalias de los socios comerciales a los aranceles estadounidenses plantea riesgos a la baja para el crecimiento económico y el empleo”, dijo Musalem. “Garantizar que las expectativas de inflación permanezcan bien ancladas permite un enfoque equilibrado de la política monetaria con un foco adecuado en el aspecto de máximo empleo del mandato”.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Fed’s Musalem Flags Risk of Higher Inflation, Weaker Job Market

