Ministro chileno confirma Imputación de carabinero investigado por muerte de 2 hinchas

Santiago de Chile, 10 abr (EFE).- El ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció este jueves que se imputó al oficial de Carabineros que está investigado por muerte de dos hinchas de Colo Colo antes del partido por el grupo E de la Copa Libertadores entre el equipo local y el Fortaleza brasileño.

Cordero confirmó la medida y aseguró que el uniformado ha sido separado de sus funciones, a la espera de concluir la investigación sobre su presunta responsabilidad.

En una conferencia de prensa, Cordero también reveló que había aceptado la renuncia de Pamela Venegas, jefa de la institución Estadio Seguro, tras los incidentes mortales en los previos del partido y la suspensión del mismo en el minuto 72 tras la invasión de la cancha por parte de un grupo de seguidores radicales locales que protestaban por la muerte de la joven de 18 años y un menor de 13.

Según testigos, ambos habrían perecido atropellados por un "zorrillo" (vehículo policial que lanza gases tóxicos) bajo una valla caída en un confuso incidente con un pequeño grupo de aficionados que al parecer habría roto el anillo de seguridad con la intención de entrar sin entrada en el estadio.

Y aunque la tesis original era que el niño y la joven fueron aplastados a causa de la estampida producida por la intervención policial, relatos de testigos y de la hermana de una de las víctimas apuntan a que habría sido el vehículo policial el que habría pasado por encima de ellos y los habría aplastado.

En declaraciones difundidas por la prensa local, Bárbara Pérez, hermana de la joven de 18 años, denunció que la Policía miente, insistió en que ella tenía su entrada comprada y exigió justicia.

“Ella venía con entrada en mano, carnet y todo. No se iban a colar, como dicen”, agregó .

La víctima, hincha de Colo Colo, asistía al partido con dos amigos cuando, según los reportes preliminares, un vehículo policial lanza gases (zorrillo) la atropelló. Nicolás, su amigo, la agarró para salvarla, pero el carro la pasó a llevar igual”, señaló visiblemente afectada.

“Estaba aplastada. No daré más detalles porque es muy duro”, dijo, aunque insistió en que el conductor del zorrillo “nunca se presentó ni dio explicaciones”.

La joven cuestionó, asimismo, el relato preliminar de la Policía Militar, que culpó a los amigos de la víctima, dos de los cuales fueron arrestados y llevados a declarar.

“Carabineros los acusó de provocar el accidente, pero ellos solo intentaban entrar al estadio como cualquiera. No sabemos nada de ellos porque los trataron como delincuentes”, indicó.

"El conductor huyó. Solo un oficial tuvo la decencia de hablar conmigo. Nadie nos ha contactado de la Fiscalía... “¿Por qué no se detuvo el carro si vio a jóvenes ahí?”., se preguntó antes de señalar que "somos trabajadores, no tenemos recursos. Necesito ayuda para demandar. Esto no quedará así. Mi mamá está destruida. Le arrebataron el futuro a mi hermana”.

“Era tranquila, no generaba desórdenes. Era hincha desde siempre. Iba al estadio a pasarlo bien. Ahora solo queda pedir justicia. Esto no puede repetirse“, afirmó Bárbara, que guarda como prueba el teléfono móvil golpeado de su hermana con la entrada comprada y con su documento de identidad.

Minutos antes, el fiscal Francisco Morales, citado por el diario digital chileno Emol, había explicado que "se produce una estampida que implica la caída de una reja y, en este momento, se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación, finalmente, en el deceso", explicó.

"De momento, lo que se sabe es que una de las rejas aplasta a estos dos jóvenes con un peso mayor, un peso que puede ser atribuible a distintas causas y todas están siendo investigadas como posibles hipótesis de trabajo para poder determinar cuál fue, finalmente, la causa del deceso de estos jóvenes", agregó.

De acuerdo con esta versión, "estas personas, de acuerdo a los antecedentes preliminares, junto con al menos un centenar de otros sujetos, intentaron botar las rejas con el interés de intentar ingresar hasta el Estadio Monumental y es en ese poco claro contexto, de momento, que se verifica el hecho".

"Estamos trabajando con todos los medios técnicos y, además, con las cámaras que se encuentran en el lugar para poder determinar la forma de ocurrencia de los hechos", subrayó.

Sobre la presunta responsabilidad criminal de los policías, Morales explicó que "la persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio de que no se ha procedido a su detención, toda vez que no existe ninguna causal que habilite la detención hasta el momento".

El funcionario añadió que "se están realizando todas las diligencias para poder esclarecer o determinar si tuvo participación o no" de los uniformados.

A pesar de los incidentes, el partido arrancó con el estadio lleno, pero se suspendió a los 72 minutos a causa de una invasión de la cancha por parte de los hinchas de Colo Colo y por los incidentes que se siguieron produciendo durante toda la noche en el exterior del estadio.

En este contexto, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) de la Región Metropolitana anunció, por su parte, que está “evaluando acciones judiciales” por la muerte de los dos jóvenes.

“Todo ello para efectos de levantar toda la información y antecedentes necesarios que nos servirán para evaluar las acciones judicial a seguir en este grave caso”, comunicó Beatriz Contreras, jefa INDH Metropolitano, antes de señalar que contactará con Fiscalía Oriente y con la jefa de zona metropolitana de Carabineros para conocer sus versiones. EFE

