Manolo González: "Llegamos convencidos de poder ganar en cualquier campo"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 11 abr (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este viernes que el equipo llegará al partido contra el Celta en Balaídos "convencido de poder ganar en cualquier campo", y ha avanzado que sus futbolistas saldrán "a muerte" para volver con los tres puntos.

El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha insistido en que el bloque llega "bien" y con la moral alta tras ganar al Rayo en Vallecas (0-4). "El grupo está creciendo día a día", ha comentado. De todos modos, no ha escondido que el rival "está en muy buena dinámica y juega muy bien al fútbol".

González ha comentado que el Espanyol intentará "minimizar" al Celta lo máximo posible para seguir escalando hacia la permanencia. El Espanyol, ha reflexionado, siente que está en un momento positivo, pero ha subrayado la necesidad de "sumar" más allá de las buenas sensaciones.

El preparador ha destacado la igualdad en la parte baja de la tabla. Actualmente, el cuadro catalán está cuatro puntos por encima del descenso. "Si no sumamos, los rivales no van a perder cada semana. Debemos estar muy centrados en nosotros y el bloque está muy mentalizado en eso", ha subrayado el entrenador.

En este sentido, el técnico ha avanzado que en el vestuario calculan que la permanencia estará en "unos 40 puntos", pero ha apuntado que los equipos de la zona baja "están ganando". "El Valencia derrotó al Madrid y nadie esperaba que lo hiciera", ha recordado.

Es por eso que el González se ha mostrado confiado en que el Espanyol consiga la permanencia matemática "no en la última jornada sino bastante antes si puede ser". "Hay que intentar sacar puntos como sea. Serán partidos exigentes. Debemos buscar la excelencia y estar finos de aquí al final de temporada", ha repetido.

Preguntado por si espera un favor de Barça y Madrid, que se miden a Leganés y Alavés, respectivamente, el entrenador ha confesado que "obviamente" prefiere que venzan los dos grandes ante los equipos que se juegan la permanencia, pese a apostillar, en tono distendido, que decir que prefiere que ganen los azulgrana le "toca bastante los cojones".

Por otra parte, el responsable del banquillo blanquiazul ha destacado el trabajo del técnico rival, Claudio Giráldez: "Sus equipos son muy reconocibles y atractivos por su forma de jugar. Debemos (los entrenadores) ser honestos, trabajadores y dejarnos la piel por nuestro club. Los dos somos reconocibles en ese aspecto".

Finalmente, Manolo González se ha mostrado partidario de la continuidad del central uruguayo Leandro Cabrera, cuyo contrato termina este 30 de junio: "Me encantaría. Han salido informaciones diciendo que es una cosa mía y no estoy por encima del club, opino cuanto el director deportivo me pregunta". EFE

