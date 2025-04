Luitingo sale al paso de las críticas por su nueva canción con indirectas a Jessica Bueno. ¿Quiere reconquistarla?

Luitingo está en el punto de mira desde que Jessica Bueno y él anunciaron su ruptura a mediados de febrero después de un año de sólida relación en el que parecían la pareja perfecta. Días después, y cuando sus seguidores apostaban por una inminente relación porque ambos reconocían que todavía seguían enamorado del otro -aunque su relación no hubiese funcionado-, salía a la luz una grabación privada en la que el artista criticaba a la modelo y a sus hijos.

Un audio que dejaba totalmente abatida a Jessica y que provocaba durísimas críticas contra el andaluz, que denunciando los mensajes de odio que recibe en redes sociales ponía el asunto en manos de sus abogados. Desde entonces, Luitingo ha permanecido en un discreto segundo plano, refugiado en su música y volcado en la grabación de nuevas canciones.

Y precisamente una de ellas, que no ha dudado en compartir en Instagram, ha vuelto a desatar la polémica, puesto que muchos han visto en su letra numerosas indirectas a su ex, especulando con que este gesto sería un desesperado intento del cantante por reconquistar a la ex de Jota Peleteiro, a la que no ha dudado en defender tras su tenso cara a cara con el exfutbolista asegurando que es una "pedazo de madre de los pies a la cabeza".

La canción en cuestión está relacionada con el desamor, y tiene frases como "de quereme hasta odiarme", "quieres que me vaya y luego que me quede, no te aclaras", o "tu egoísmo puede más de lo que dices que me quieres". ¿Está dirigida a Jessica?

Como Luitingo ha aclarado ante los micrófonos de Europa Press, no: "No, hombre. Son cosas que yo cuando estoy en el coche solo, pues ya está. Me pongo a componer y me salen cosas y ya está. Soy fanático de Luis Miguel, imagínate si soy romántico" ha asegurado con una sonrisa de resignación ante las críticas.

Además, el cantante ha reaccionado a las bonitas palabras que le ha dedicado la modelo por defenderla públicamente de Jota Peleteiro. "Ah bueno, se lo agradezco mucho también. ¿Qué te digo? Yo lo dije con el corazón en la mano y ya está. Y lo seguiré diciendo, pero ya está" ha afirmado, dejando claro que siempre defenderá que Jessica es una buena madre.