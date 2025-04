El sector inmobiliario portugués busca dar soluciones al problema de vivienda en Lisboa

Lisboa, 11 abr (EFE).- El sector inmobiliario portugués se reúne en Lisboa estos 10, 11 y 12 de abril sin poder obviar el problema de vivienda que atraviesa el país y tratando de buscar posibles soluciones que los profesionales del sector, desde lo público y lo privado, puedan aplicar.

"El primer paso hacia la inclusión social es la vivienda; si no tienes vivienda, no tienes salud y no tienes ganas de vivir", dijo el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, en una de las conferencias del Salón Inmobiliario de Portugal (SIL), y subrayó que la vivienda es un desafío de toda la sociedad.

"La vivienda -continuó- es un derecho y esto es lo que tenemos que hacer los alcaldes, construir más, rehabilitar más".

La discusión pública en la feria incluye, a través de conferencias, propuestas de políticas surgidas desde los agentes del mercado, abordar el desafío de la inclusión social y dialogar sobre "las nuevas formas de vivir", con conceptos como el 'flex-living' o el 'senior living'.

En este contexto, el alcalde lisboeta explicó que el 12 % de la población vive hoy en viviendas públicas en la capital portuguesa y que el Gobierno local tiene un programa de ayudas de alquiler porque "los jóvenes profesionales, enfermeros, médicos, profesores o policías ya no consiguen pagar las rentas".

"La renta ha subido en los últimos 10 años más del 60 % y la renta de las familias apenas un 22 %", indicó.

Inmobiliarias, inversores, empresarios, compradores y organismos públicos ocupan hasta mañana el Centro de Exposiciones y Congresos de Lisboa para presentar varias propuestas aunque, al ser preguntados por el problema habitacional, la mayoría declinan posicionarse.

Julia Duarte, directora de una inmobiliaria con sedes en varias ciudades portuguesas, dijo a EFE que se "esfuerzan al máximo" en su trabajo para hacer frente a la crisis de vivienda, que según ella, pasa por "dar un servicio de calidad".

Datos del portal inmobiliario Idealista, presente en la feria, sitúan en 20 euros el metro cuadrado en el distrito de Lisboa -que engloba la capital y varias localidades próximas-, un dato más elevado que en la Comunidad de Madrid, que cuenta con el precio más alto de España (18,7 €/m2), seguida de las Islas Baleares (18,7 €/m2) y Cataluña (17,4 €/m2).

Ciudades como Oporto (15,4 €/m2), Faro (14,6 €/m2) y la isla de la Madeira (13,7 €/m2) también sufren este problema.

El problema de acceso y los elevados precios de la vivienda es uno de los principales temas sobre la mesa de cara a las próximas elecciones legislativas del 18 de mayo. EFE

(video)