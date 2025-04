El Guaguas buscará la remontada ante Conectabalear CV Manacor "sin margen de error"

Las Palmas de Gran Canaria, 11 abr (EFE).- El Club Voleibol Guaguas saltará este sábado a la pista del Gran Canaria Arena “sin margen de error” tras perder el primer partido de la serie ante Conectabalear CV Manacor (3-2), pero con la confianza de “darlo todo en casa para remontar la eliminatoria”.

El entrenador del CV Guaguas, Sergio Camarero, ha insistido en que no pueden fallar en “una final que será complicadísima”, pero que esperan solventar al cobijo de la afición en “el partido más importante de toda la temporada”, ha destacado en declaraciones a EFE.

Para forzar el tercer partido, el equipo deberá estar “muy activado y concentrado” para que cada jugador dé “lo máximo de sí mismo” ante un equipo que “juega muy bien a voleibol” y que fue capaz de sorprender a los campeones en Manacor y embolsarse el primer punto de la eliminatoria.

“Es muy difícil ganar fuera de casa y más en pistas complicadas como la de Manacor. Hemos acostumbrado a todo el mundo a que siempre ganamos pero no es así, no es fácil vencer y competir. Estamos ya entre los cuatro mejores equipos de la Superliga y los detalles comienzan a decantar los partidos. No estuvimos finos en los momentos importantes, pero ahora tenemos la oportunidad de darlo todo en casa para remontar la eliminatoria”, ha analizado Camarero.

El técnico amarillo ha asegurado que “los jugadores están al límite” tras casi 50 partidos disputados a lo largo de la temporada, por eso “lo importante ahora es el aspecto mental” para estar listos para una cita vital en las aspiraciones ligueras, sin descuidar “saber leer las fases del partido”.

“Intentaremos ganar el sábado y a partir de ahí veremos cómo gestionaríamos los entrenamientos y las cargas de cara al día siguiente para el tercer partido”, ha sentenciado.

El receptor argentino Nico Bruno ha resaltado a EFE que el Guaguas llega “con confianza y ganas de conseguir la victoria” tras una semana de trabajo en la que han hecho hincapié en su ataque y en la que han tratado de tomar referencia de la pista del Gran Canaria Arena, nueva casa de los grancanarios tras el comienzo de las obras del Centro Insular de Deportes.

“En Manacor tienen un pabellón que no te permite tirar el balón muy arriba, así que cuando hay presión en el saque se hace muy difícil jugar con tranquilidad, algo que no debería pasar en el Arena en un marco distinto. Siendo locales tenemos que sacar nuestra mejor versión y centrarnos en nuestro juego”, ha explicado Bruno.

De igual manera, ha celebrado la vuelta de Tomas Rousseaux, quien “llegó falto de ritmo a Manacor” tras su lesión, para un choque en el que “no tenemos margen de error” y donde tendrán que “dejar absolutamente todo” para poner en marcha “nuestro juego, que nos tiene que llevar al triunfo”. EFE

