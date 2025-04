EEUU cancela un programa en universidades portuguesas y envía cuestionario polémico

Lisboa, 11 abr (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado un programa en universidades públicas portuguesas al considerar que no es prioritario y después de haberles enviado un formulario con preguntas como si apoyan la ideología de género o sobre el cambio climático, informó este viernes el semanario luso Expresso.

La medida fue confirmada por el presidente del Consejo de Rectores de las Universidades Portuguesas (CRUP), Paulo Jorge Ferreira, en declaraciones a la cadena de televisión pública RTP.

El programa cancelado es 'American Corner', que se dedica a promover el conocimiento sobre EE.UU. y su pueblo, cultura y valores en otros países.

Ferreira dijo a RTP que las universidades afectadas son las de Aveiro, de la que él es rector, y otros centros en Lisboa, Oporto y el archipiélago de Azores.

El Departamento de Estado, a través de la embajada de EE.UU., envió a las universidades la notificación del fin del programa y en paralelo mandó un cuestionario para responder.

Algunas de las preguntas planteadas eran, según Expresso: "¿Puede confirmar que este no es un proyecto de diversidad, equidad e inclusión y/o que no son elementos del proyecto?", "¿Confirma que este no es un proyecto de justicia climática?" y "¿En qué medida contribuye para contener influencias malignas, incluyendo la de China?".

Ferreira aseguró que las preguntas fueron remitidas "de forma ciega" a todo tipo de entidades, sin pensar en quién las recibía.

"Las preguntas son totalmente inadecuadas si se dirigen a una institución de enseñanza superior en un Estado de derecho y a una institución de enseñanza superior pública, que presta un servicio público. Por eso, ni comento si son de buen o mal gusto y cuán inaceptables son", afirmó el responsable, quien avanzó que el CRUP ha decidido no contestar al cuestionario.

En una respuesta a Expresso, la portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Portugal, Marie Blanchard, explicó que se ha pedido a varias agencias y embajadas de EEU que revisen todos los contratos y apoyos para asegurar que son coherentes con las más recientes órdenes ejecutivas de la Casa Blanca, de Trump, que también ha impulsado un recorte en varias instituciones educativas en su propio país. EFE