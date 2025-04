Comisario europeo de Defensa aboga por fusiones de grandes empresas militares en la UE

Bruselas, 11 abr (EFE).- El comisario europeo de Defensa y del Espacio, Andrius Kubilius, abrió hoy la puerta a facilitar las fusiones de grandes empresas militares de la Unión Europea para que sean competitivas a nivel global, ya que no hay ninguna compañía comunitaria dedicada a la defensa entre las diez primeras del mundo.

"Estoy a favor de los campeones, en general", dijo Kubilius en un foro celebrado en Bruselas, preguntado sobre si planea presionar a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, para que facilite la creación de "campeones europeos" en el sector de la defensa.

El ex primer ministro lituano subrayó que "las primeras diez empresas de defensa del mundo son estadounidenses o chinas" y apuntó que la primera europea, el fabricante aeronáutico italiano Leonardo, ocupa el puesto número trece.

"No deberíamos tener miedo a crecer y fomentar la consolidación de las compañías, y hacerlas de un tamaño que les permita competir globalmente. No significa que no tengamos que prestar atención a las pequeñas y medianas empresas", dijo Kubilius en una intervención en el Foro Europa, patrocinado por Airbus, Iberdrola, Indra, Santander y Telefónica.

El político del Partido Popular Europeo reconoció que es un asunto delicado pero factible.

"Es sensible, pero podemos hacerlo. No tendría miedo de que las compañías quieran unir fuerzas para ser competitivas globalmente, especialmente en el espacio", apuntó. EFE