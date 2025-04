China limita aranceles a EE.UU. al 125% y dice que los de Trump son “una broma”

(Bloomberg) -- China tomó represalias contra los últimos aranceles de Donald Trump y elevó los derechos de aduana sobre todos los productos estadounidenses. También calificó las acciones de la administración Trump como una “broma” y dijo que ya no considera que valga la pena igualarlas.

Pekín aumentará los aranceles sobre todos los productos estadounidenses del 84% al 125% a partir del 12 de abril, dijo el viernes el Ministerio de Finanzas, después de que la Casa Blanca aclarara que los gravámenes sobre los productos chinos aumentaron al 145% este año.

“Dado que los productos estadounidenses ya no son comercializables en China con las tasas arancelarias actuales, si EE.UU. sigue subiendo los aranceles a las exportaciones chinas, China hará caso omiso de tales medidas”, según el comunicado.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

En otro comunicado, el Ministerio de Comercio dijo que el uso repetido de aranceles excesivamente altos por parte de Washington se ha convertido en poco más que un juego de números, sin sentido económico y que revela su uso de los aranceles como herramienta de intimidación y coerción. “Se ha convertido en una broma”, dijo el ministerio.

Sin embargo, China advirtió que “contraatacará con determinación y luchará hasta el final” si EE.UU. sigue infringiendo sus derechos e intereses. También dijo que EE.UU. debería asumir toda la responsabilidad por los daños causados por los aranceles.

Los futuros del S&P 500 cayeron junto con las acciones europeas tras el anuncio de China, mientras que los futuros del índice Hang Seng China Enterprises recortaron ganancias. El dólar también prolongó sus caídas, lo que llevó al índice Bloomberg de la moneda estadounidense a una caída de más del 1% en el día.

Las tensiones entre Pekín y Washington han ido más allá de los intercambios de represalias arancelarias en los últimos días y han afectado a los servicios y a los lazos entre personas. El jueves, las autoridades chinas tomaron medidas para reducir el número de películas estadounidenses permitidas en los cines. Las autoridades también advirtieron a los ciudadanos que no viajaran a EE.UU. y advirtieron a los estudiantes sobre los riesgos de seguridad en “ciertos estados”.

“Callejón sin salida”

El último anuncio “no es realmente una solución”, dijo Josef Gregory Mahoney, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Normal del Este de China en Shanghái. “Significa que esta fase de agresión arancelaria ha llegado a un callejón sin salida”.

La sumatoria de aranceles de EE.UU. sobre la segunda economía más grande del mundo han desencadenado una guerra comercial que ha puesto nerviosos a los mercados financieros mundiales. Trump está imponiendo un arancel del 125% diseñado tanto para contrarrestar su déficit comercial con China como para castigar a Pekín por tomar represalias contra los impuestos a la importación de EE.UU. La cifra, publicada en un memorando de la Casa Blanca el jueves, se suma a un gravamen del 20% establecido a principios de este año por el papel de China en el tráfico de fentanilo.

Antes de 2025, en promedio los impuestos a la importación aplicados por cada una de las partes eran inferiores al 20%, incluso después de la primera guerra comercial en el anterior mandato de Trump.

Actualmente, EE.UU. y China comercian unos US$700.000 millones en bienes al año. Sin un acuerdo para aliviar las tensiones, el aumento de los aranceles significará que los consumidores y las empresas de ambas partes probablemente se enfrentarán a un aumento de los costos, mientras se apresuran a ajustar las cadenas de suministro y reducir su exposición arancelaria.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: China Caps Tariffs on US at 125%, Calls Trump Levies a ‘Joke’

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de James Mayger, Fran Wang y Jon Herskovitz.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.