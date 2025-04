Bárbara Rey estalla ante las cámaras por la posible demanda del Rey Juan Carlos

¿Dará el Rey Juan Carlos el paso de demandar a Bárbara Rey por las declaraciones que la vedette ha hecho en diferentes medios de comunicación en los últimos tiempos sobre su relación? Eso vaticinan muchos después de que el Emérito haya dado un golpe sobre la mesa y, buscando proteger su legado y la imagen que quedará de él cuando fallezca -tiene 87 años-, haya emprendido medidas legales contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, y su examiga entrañable Corinna Larsen, por atentar contra su derecho al honor y a la intimidad.

Teniendo en cuenta estas demandas, a nadie extrañaría que la siguiente en la lista fuese la artista, que tras salir a la luz sus imágenes y grabaciones privadas en octubre de 2024, no dudaba en romper su silencio en un especial emitido en Mediaset contando al detalle cómo fue su idilio con el Emérito y confirmando que le habría chantajeado para que no hiciese pública su relación.

Una posible querella que no parece preocupar en absoluto a Bárbara Rey, que ha reaparecido tranquila ante las cámaras de Europa Press antes de poner rumbo a Marbella para disfrutar de unos días de descanso en su residencia de la ciudad andaluza esta Semana Santa.

"Siento muchísimo que con la que está cayendo -haciendo referencia a la lluvia que ha caído este viernes en Madrid- estéis aquí. Perdonadme, dejadme pasar" ha pedido muy seria y sin responder a la pregunta de si ve más cerca la demanda de Don Juan Carlos después de la que ha interpuesto el Emérito contra Corinna: "Buenos días, que vaya bien, vais a coger catarro" ha zanjado impasible antes de subirse a un taxi.

Una indiferencia que se ha convertido en un enfado no disimulado a su llegada a la estación de Atocha para coger un AVE, cuando ha estallado ante las cámaras después de dejar claro que ella está "perfecta": "Esto ya es interior, aquí no se puede grabar. Buenos días. Hacer el favor de quitaros del medio que pierdo el tren por favor ¿vale o llamo a alguien? Quitaros del medio. ¡He dicho que os quitéis del medio! Me parece muy mal lo que estáis haciendo ¿eh? Yo siempre he sido muy educada con vosotros" ha explotado a gritos, dejando entrever que la posible demanda del Rey le preocupa más de lo que quiere hacer ver.