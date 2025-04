Artista urbano Slayter lanza su primer disco en español, donde narra su "estilo de vida"

San Juan, 11 abr (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Slayter estrenó este viernes 'Dile No a Las Drogas', su primer álbum en español, que cuenta con un destacado grupo de artistas invitados, como Ozuna y Jay Wheeler, y en el que incluyó temas que narran su "estilo de vida".

"Le puse mucho enfoque a este álbum. Me junté con mis hermanos productores pa' crear temas que narran mi estilo de vida. Traje artistas invitados de alto rango. Quiero regalarle a los fanáticos un proyecto especial y demostrar mi crecimiento como artista", expresó Slayter en un comunicado de prensa.

Los otros discos de Slayter -todos en inglés- son 'Cold At Night', 'World Got Me Fucked Up, Vol. 1', 'World Got Me Fucked Up, Vol. 2', 'Cant Feel My Face', 'Block Baby' y 'Block Baby 2'.

Además de Ozuna y Jay Wheeler, el álbum incluye las colaboraciones de De La Ghetto, Ñengo Flow, YOVNGCHIMI, Bryant Myers, Luar La L, CDobleta, FloyyMenor, Cris MJ, Yan Block, NTG, Sombra PR, Pressure 9x19 y JC Reyes.

Este proyecto musical no solo representa la evolución artística de Slayter, sino que también presenta una mezcla única de trap, R&B y reggaetón. El corte promocional es el tema 'Ed Hardy', que narra vivencias auténticas de la calle, reflejando de manera visceral la realidad de aquellos que se encuentran inmersos en el día a día urbano.

El video musical de este atractivo sencillo captura la esencia de la vida en las calles, sumergiendo a los espectadores en la atmósfera que rodea a este poderoso tema.

"Quiero que la gente sienta lo que he vivido, lo que he experimentado. Cada canción tiene su propia historia y significado, y 'Ed Hardy 'es solo una de las muchas narrativas que comparto en este proyecto", resaltó Slayter.

Con este lanzamiento, Slayter se posiciona como una voz destacada y relevante dentro del panorama de la música urbana. EFE

