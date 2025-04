Alonso: Confirmamos que no somos competitivos aquí; será duro, pero no nos vamos a rendir

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que marcó el decimoquinto tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, el cuarto del Mundial, declaró en el circuito de Sakhir que confirmaron que "no" son "competitivos" en esa pista y que "será difícil, pero" que "no" se van "a rendir".

Alonso, que no lo hizo durante el primer entrenamiento y que en el segundo libre fue el que menos rodó, explicó el incidente en el que se quedó literalmente con el volante de su AMR25 en las manos. "El coche no funcionaba, no podía cambiar de marchas y no me podía comunicar con el equipo; y en la última curva el volante estaba suelto. Nos dimos cuenta de que la caña de dirección tenía un problema", comentó el doble campeón mundial asturiano en un video difundido por la F1.

"Los mecánicos pudieron cambiar rápidamente todas las partes necesarias, y todo mejoró; fue un momento de cierta tensión, pero gracias a todo el mundo en el garaje pude volver a rodar", apuntó Fernando, en una segunda juventud a los 43 años, este viernes en Baréin.

"Va a ser un fin de semana duro", recalcó el genial piloto asturiano -asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), en la que, entre otros, festejó dos triunfos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia), con Toyota.

"Ya parecía que no teníamos ritmo antes de venir aquí. Las características de Baréin nos preocupaban un poco; y hoy confirmamos que posiblemente no seamos competitivos aquí", afirmó Alonso, que logró tres de sus 32 victorias en la categoría reina en este circuito: en 2005 y 2006 -los años de sus títulos-, con Renault; y en 2010, en su primera carrera con Ferrari.

"Va a ser duro, pero vamos a aprender; vamos a apretar. Y no nos vamos a rendir, porque la carrera es el domingo", manifestó Alonso este viernes en el circuito de Sakhir. EFE