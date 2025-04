Alemania subraya necesidad de que Europa asuma responsabilidad ante nuevo rumbo de EE. UU.

Bruselas, 11 abr (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, subrayó este viernes la importancia de que Europa asuma responsabilidad en lo que respecta al apoyo a Ucrania ante el evidente cambio de rumbo en Estados Unidos, al tiempo que dijo seguir apostando por la cooperación con Washington.

En declaraciones a su llegada a la vigésimo séptima reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que reúne a unos 50 países para impulsar el apoyo militar adicional a Kiev y que en esta ocasión está presidida por Reino Unido y Alemania, Pistorius afirmó que "no sería honesto ignorar el hecho de que hay un cambio de rumbo de la administración estadounidense".

"Eso era reconocible desde el primer día. Que la presidencia ya no recae en nuestros socios estadounidenses, es una cosa, que Pete Hegseth (secretario de Defensa de Estados Unidos) no esté hoy aquí, puede tener varias razones", declaró.

Pero en general, agregó, "uno no puede evitar darse cuenta de que la pasión y la fiabilidad con las que Estados Unidos de América ha apoyado a Ucrania en los últimos tres años, especialmente bajo el liderazgo de Lloyd Austin, ha cambiado, es obvio".

"Por eso es tan importante que como europeos veamos qué parte de la responsabilidad podemos asumir lo antes posible y, al mismo tiempo, dejar claro que, por supuesto, seguiremos contando con el acompañamiento, con el apoyo de los estadounidenses" resaltó.

Recordó que la cuestión principal en la reunión es el apoyo a Ucrania y agregó que todos son conscientes que "hay una serie de ámbitos en los que la cooperación con los Estados Unidos de América se está viendo dificultada por las acciones de la administración estadounidense", aunque se mostró convencido que también habrá vías para volver a salir de esta situación.

Afirmó que la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender los aranceles recién impuestos, por ejemplo, demuestran que "evidentemente no hay una línea estricta".

"Seguiremos abiertos al diálogo, no sólo en mi ámbito, sino también en todos los demás", dijo, y destacó la importancia de no perder de vista "la buena experiencia histórica" que "no debe ponerse en juego a la ligera", al tiempo que se mostró convencido de que "muchos de los responsables en Washington lo saben muy bien". EFE