Alcalde Nueva York anima a turistas a no privarse de viajes en helicóptero tras accidente

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 11 abr (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo este viernes a EFE que los turistas que quieran ver la Gran Manzana desde las alturas no deberían privarse de hacer un vuelo en helicóptero, horas después de que cinco turistas españoles y el piloto perdieran la vida cuando su helicóptero se estrelló en las aguas del río Hudson.

"Si (los turistas) desean ver la ciudad desde arriba, pueden ir a lugares como (el rascacielos) Vanderbilt, que ofrece una vista panorámica de la ciudad, sin necesidad de usar ningún medio de transporte, o si prefieren usar un helicóptero, deberían hacerlo", dijo el alcalde.

Ademas comparó el trágico accidente de ayer -en el que murieron tres adultos y tres menores- con un accidente de tráfico: "El otro día sufrimos un accidente de tráfico devastador con un vehículo y otro conductor (y no por eso) no voy a recomendar a la gente que no cruce la calle por un accidente así", anotó.

La ciudad se resiste a imponer restricciones inmediatas de vuelos de helicópteros no esenciales, ya que el político demócrata dijo que esperará al informe de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte) sobre el accidente para tomar medidas.

El alcalde dijo que aún no ha hablado con los familiares de la familia española que falleció ayer -conformada por los ejecutivos de Siemens Agustín Escobar y su esposa Mercè Camprubí, más sus hijos de 4, 5 y 11años- y que la ciudad ayudará en todo lo que pueda para facilitar la repatriación de los cadáveres.

La NTSB informó hoy que hay diecisiete personas desplegadas este viernes en los alrededores del lugar entre Nueva York y Nueva Jersey donde ayer se estrelló el helicóptero, pero aún no ha dado detalles del motivo por el que el avión falló.

Adams dijo que, con la guía del gobierno federal, la Alcaldía evaluará "las medidas necesarias" y explicó que el informe federal incluirá el historial del piloto -Sean Johnson, de 36 años y veterano de la Marina-, el registro de mantenimiento de la aeronave, y examinará cómo pudo ocurrir el accidente.

"Un avión y un helicóptero se estrellaron contra uno de nuestras construcciones en 1977, y hubo cambios inmediatos tras el accidente, así que permitiremos que los investigadores nacionales nos den sus recomendaciones", recalcó el alcalde.

El político destacó que el tipo de regulaciones que se podrían implementar "podría incluir desde las horas de vuelo (de los pilotos) hasta las rutas a tomar".

En las últimas horas, varias organizaciones sin ánimo de lucro y políticos de Nueva York piden prohibir los vuelos de helicópteros no esenciales sobre la Gran Manzana que de promedio suman 80.000 viajes anuales.

"La gente viene a Nueva York para hacer turismo de muchas maneras diferentes, y una minoría muy pequeña participa en los vuelos turísticos en helicóptero. Así que podríamos cerrar este negocio, y la gente seguiría haciendo turismo por Nueva York de forma más segura y respetuosa con el medio ambiente", dijo a EFE Melissa Elstein, presidenta de la junta directiva Stop the Chop, organización que lucha por prohibir estos vuelos.

Por su parte el alcalde, dijo hoy a EFE que este tipo de vuelos no esenciales ayudan al "ecosistema de desarrollo económico".

"Cada vez que se eliminan partes de ese ecosistema, se están erosionando los beneficios que hemos presenciado y se están recuperando empleos. Tenemos más empleos en nuestra ciudad, en la historia de nuestra ciudad, y es gracias a nuestra apertura a los negocios y a nuestro apoyo", destacó Adams. EFE

(foto)(vídeo)